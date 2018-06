IU pide a Pedro Sánchez que releve cuanto antes a los embajadores Wert, Morenés y Moragas

IU ha reclamado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que releve "de manera inmediata" a los embajadores españoles "que lo son únicamente por su vinculación política o personal al extinto Gobierno de Mariano Rajoy", concretamente a los exministros Pedro Morenés y José Ignacio Wert y al que fuera jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas.

Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte en el primer Gobierno de Rajoy, cumpliría tres años como embajador ante la OCDE el próximo 31 de julio si no fuese relevado antes. Morenés, titular de Defensa hasta noviembre de 2016, es desde marzo de 2017 embajador español en Washington. Ambos se consideran embajadores 'políticos' porque no pertenecen al cuerpo diplomático.

En cuanto a Moragas, a quien IU describe como "omnipotente" jefe de gabinete de Rajoy, sí pertenece a la carrera, pero su primer destino en el extranjero es el que ocupa desde el pasado enero, el de representante permanente de España ante la ONU. Su primer destino fue en La Moncloa, y luego ejerció desde 2002 como secretario de Relaciones Internacionales del PP.

RELEVOS AÚN SIN FECHA

Aunque fuentes diplomáticas dan por hecho que habrá relevos entre los embajadores más políticos --ya que representan una política determinada que ahora va a cambiar--, aún no hay fecha. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, no ha anunciado aún ningún cambio en el Ministerio y no es probable que se aprueben en el Consejo de Ministros de este viernes, dado que él estará de viaje en Estados Unidos junto a los Reyes Felipe y Letizia.

Precisamente, en ese viaje, que comienza esta noche y termina el 19 de junio con una cita de los Reyes con Donald Trump y su esposa en la Casa Blanca, deberá participar Morenés como embajador español.

En cualquier caso, el relevo del exministro de Defensa es el más complicado, puesto que el Gobierno español debe pedir a Estados Unidos un plácet para su sustituto --y no es habitual que una embajada de tanto peso quede sin embajador--. En cambio, los representantes ante organizaciones internacionales, como son Wert y Moragas, no requieren plácet, y basta una decisión del Consejo de Ministros para nombrarlos y cesarlos.

UNA PRIORIDAD PARA IU

A juicio de IU, estos relevos deben "ser prioritarios" en las decisiones del Gobierno socialista, por la importancia de los destinos que ocupan los tres. A ello se suma, en los casos de Wert y Morenés, que son "dos de los ex ministros más polémicos e influyentes".

En el de Moragas, recuerda que a partir de septiembre España ocupará una de las 21 vicepresidencias de la Asamblea General de la ONU, "el órgano más soberano y democrático de todos", de manera que las personas que la integran "deben representar con claridad la política exterior que defiende el Gobierno de su país", cosa que "difícilmente" podría ejercer Moragas.