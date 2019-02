El diputado de IU Ricardo Sixto, una de las voces más críticas con Garzón, pone fin a su etapa en el Congreso

Sixto lidera la Coordinadora de militantes independientes de IU, una de las que se ha mostrado más beligerantes con la gestión de Garzón, a quien llegaron a pedir que pusiera su cargo a disposición de la organización tras los malos resultados cosechados en las elecciones andaluzas del pasado mes de diciembre.

No obstante, no han sido pocas las veces que Sixto ha cargado contra el líder de IU por diferentes asuntos en los últimos meses. Sin ir más lejos, este miércoles le ha criticado por haber publicado en Instagram una fotografía en la que se ve a Garzón cocinando "con una sudadera comunista y una Thermomix de más de 1.000 euros". "Alberto, déjate Instagram por favor!", le ha reclamado Sixto a través de su cuenta de Twitter.

Con todo, Ricardo Sixto ha decidido no repetir en las listas de Izquierda Unida para el Congreso en las elecciones generales previstas para el próximo 28 de abril, según ha confirmado el propio diputado a Europa Press.

Sixto aterrizó en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo en la X Legislatura, la de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, siendo cabeza de lista de la federación valenciana de IU. Durante esos cuatro años fue portavoz en diferentes comisiones, entre ellas la de Interior, con Cayo Lara al frente del grupo parlamentario.

DIPUTADO DURANTE SIETE AÑOS

En la llamada legislatura corta, que fue desde diciembre de 2015 a junio de 2016, no consiguió revalidar su escaño ya que IU no concurrió en coalición a esos comicios y no logró representación en la Comunidad Valenciana. Fue un paréntesis de seis meses y Sixto volvió en las generales de 2016 en las listas de la coalición 'A la Valenciana' junto con Compromís y Podemos.

Tanto él como los diputados de Podemos Valencia se integraron en el grupo parlamentario de Unidos Podemos, al contrario que Compromís, que se desmarcó del grupo confederal, y pasó a formar parte el heterogéneo Grupo Mixto. En su segunda etapa en el Congreso, Sixto fue designado presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.