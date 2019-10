IU se abre a explorar "la vía portuguesa" tras el 10N

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha mostrado este martes su disposición a explorar "cualquier vía de acuerdo con el PSOE", también la portuguesa, tras las elecciones del 10 de noviembre, a diferencia de lo que sostiene Podemos, que insiste en pactar una coalición.

El líder de IU ha expuesto esta idea en un desayuno informativo organizado por Vanity Fair en el Hotel Ofelia de Madrid, a preguntas de los periodistas sobre si la repetición electoral ha sido un error y sobre la posición que tomaría IU en el caso de que el PSOE se niegue de nuevo a pactar un gobierno conjunto con Unidas Podemos.

"Nosotros estamos dispuestos a explorar cualquier vía. Desde IU exploramos todas las opciones, somos una fuerza política que no somos 'a priorística', no nos parece siempre bien entrar en el Gobierno y no nos parece siempre mal no entrar", ha indicado el dirigente de IU, que ha reprochado que el PSOE nunca tuvo voluntad de negociar.

A una segunda pregunta sobre este asunto, el líder de IU ha dicho que tras el 10N explorará "todas las opciones que permitan que las familias trabajadoras vivan mejor", pero siempre buscando maximizar la influencia de los votos logrados, aunque se acepte "la vía portuguesa".

Preguntado por si ve improbables unas terceras elecciones, Garzón ha respondido que es "imposible saber lo que va a suceder" aunque por razones de país y de conciliación familiar espera que no sea así. En todo caso, ha dicho, "quien gane las elecciones tiene que conseguir acuerdos".

Alberto Garzón ha lamentado que el PSOE optase por la repetición electoral en lugar de conseguir un acuerdo con Unidas Podemos porque, ha opinado, los socialistas estaban "enormemente confiados en que ir a elecciones les beneficiaba". "Y hoy probablemente estén dudando de que eso sea así", ha apostillado.

"Si todos siguiésemos la estrategia de Pedro Sánchez, que solo quiere pactar consigo mismo, estaríamos repitiendo elecciones hasta que ganase el PP, supongo", ha lamentado el líder de IU tras avisar de que el adelanto electoral de la socialista Susana Díaz terminó con ella fuera del Ejecutivo regional y con Andalucía gobernada por primera vez por la derecha.