IU reprocha al PSOE que no negocie la investidura de Sánchez y teme un "chantaje", pero avisa que su apoyo no es gratis

En rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión que ha mantenido este miércoles con el Rey en el Palacio de la Zarzuela en la ronda de consultas para la investidura, Garzón ha reconocido que las negociaciones políticas están en fase embrionaria porque "el PSOE todavía no ha llamado a nadie".

A su juicio, los dirigentes del PSOE hablan en los medios y en otros foros, diciendo cosas "no todas coherentes", y en cambio no se reúnen con Unidas Podemos. "No ha comenzado la fase de negociación con los actores con los que tiene que acordar", ha dicho, lo que le lleva a pensar que el PSOE se toma un tiempo razonable para explorar otras opciones.

Garzón aboga por realizar una política "madura" y llegar a acuerdos entre fuerzas, pero siempre "ofreciendo algo a cambio" para lograr ese apoyo. Así, ha indicado que se debe huir en este escenario de la lógica de llegar a pactos para evitar lo que puede llegar a perder cada uno. "Hay que avanzar hacia pactos en positivo", ha dicho, recalcando que el acuerdo "es necesario".

De este modo, Garzón ha defendido que los millones de votantes que Unidas Podemos obtuvo en las generales del 28 de abril "merecen reconocimiento" y ha subrayado que por lo tanto en la negociación con el PSOE no habrá "nada gratis".

En su opinión, el PSOE considera a Unidas Podemos su socio prioritario y por tanto esa alianza postelectoral "debe cristalizar en una adecuada representación de las partes". No obstante, tal y como señalara la semana pasada, ha sido cauto a la hora de hablar de un gobierno de coalición y rechaza hablar de "futuribles" antes de empezar la negociación.

COALICIÓN CON BUEN ACUERDO PROGRAMÁTICO

Además, ha recordado que en caso de llegar a un acuerdo, sea el que sea, éste deberá pasar por el refrendo de las bases y los órganos de IU. "Lo deseable es que haya un gobierno de coalición con un buen acuerdo programático. Eso es lo deseable, pero sin la opinión del PSOE estamos construyendo castillos en el aire", ha insistido.

Por último, Garzón, que ha señalado que el encuentro con "el ciudadano Borbón" ha sido cordial, ha indicado que ahora la pelota está en el tejado del PSOE que es quien debe comenzar la ronda de negociaciones, y ha lamentado que éstas no se estén ya celebrando puesto que no hacía falta esperar a la ronda de consultas del Rey, ni siquiera a la celebración de las elecciones autonómicas y municipales.