Ibarra insta a los partidos a decir con quién van a pactar si se repiten elecciones para no volver "a las andadas"

"A lo mejor lo que tendríamos que intentar era exigirle a los que tienen en estos momentos la responsabilidad de articular un gobierno que si va a haber elecciones que fuera una especie de segunda vuelta, es decir, usted con quién va a pactar si no tiene mayoría absoluta, dígamelo antes de que yo vote para que no volvamos otra vez a las andadas", ha espetado.

"Y si me dice usted con quien va a pactar, yo sabré más o menos a quien puedo votar y ya tiene usted un compromiso adquirido que no va a depender después de que se miren bien o se miren mal, se lleven mejor o se lleven peor, ya se han puesto de acuerdo", ha proseguido.

De este modo, Ibarra ha resaltado que "así a lo mejor" se obligaría a que "se exija a los partidos que digan con quien van a pactar si no tienen mayoría absoluta".

"LA GENTE NO SE EQUIVOCA CUANDO VOTA"

Además, el expresidente extremeño ha recordado que "todo el mundo dice que por favor que se pongan de acuerdo" pero que "no nos lleven a votar" porque "la gente no se equivoca cuando vota". "Y es verdad, yo cuando cojo la papeleta nunca me equivoco, ahora el resultado puede ser un desastre", ha apuntado.

"Si todos los que estamos aquí hacemos una paella y cada uno mete una cosa, todo el mundo que mete una cosa sabe que está metiendo esa cosa pero la paella puede resultar incomible", ha ironizado Ibarra, toda vez que ha añadido que "entonces nadie se equivoca cuando mete una papeleta pero el resultado puede ser un sudoku de imposible solución".

Igualmente, ha señalado que "la democracia es el único sistema político donde la culpa de lo que pasa la tenemos los ciudadanos" por lo que, ha subrayado, "lo que votemos es nuestra responsabilidad y lo que surge de las votaciones es nuestra responsabilidad".

Rodríguez Ibarra se ha pronunciado así durante su participación en la conferencia inaugural que ha ofrecido el expresidente del Gobierno Felipe González en el curso internacional de verano-otoño de la Universidad de Extremadura (UEx) 'Iberoamérica y la Constitución de 1812, que se celebra en Cabeza del Buey (Badajoz).