Icefi recomienda a El Salvador no aprobar Ley de la Zona Económica Especial

El no gubernamental Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) recomendó hoy a El Salvador no aprobar la Ley de la Zona Económica Especial (LZEE), porque "los estudios que la respaldan carecen de sustento técnico y no existe certeza sobre sus costos y beneficios".

El pasado julio, el Ejecutivo presentó una propuesta de ley a la Asamblea Legislativa para crear una zona económica especial costera en 26 municipios para incentivos fiscales a actividades como la generación de energías limpias y la búsqueda de gas natural y petróleo.

El ente regional señaló, a través de un comunicado, que el Ejecutivo salvadoreño "está impulsando medidas que lejos de mejorar la situación fiscal, que continúa siendo frágil y muy lejana a niveles de suficiencia, la estaría agudizando".

Según la evaluación del Icefi, "es un error que la política de atracción de inversión y generación de empleo descanse sobre el otorgamiento de incentivos fiscales, pues además de ser una estrategia anticuada, la evidencia empírica demuestra que es fútil para lograr atraer nuevas inversiones".

Asimismo, el ente regional señaló que "18 de los 26 municipios seleccionados para la implementación de dicha ley no cumplirían con el criterio establecido, pues se encuentran por debajo de la tasa promedio nacional de pobreza extrema".

A criterio del Icefi, la LZEE "lejos de corregir el modelo económico actual, lo profundizaría, provocando que el financiamiento del Estado sea insuficiente e inequitativo, recayendo principalmente en los trabajadores y no en quienes cuentan con capital".

Lo anterior "hará imposible que el Estado obtenga los recursos necesarios para invertir en educación, salud, erradicación de la pobreza, seguridad, probidad, infraestructura económica y social, factores estructurales para la edificación de una sociedad competitiva, desarrollada y democrática", apuntó el ente.

El Icefi reiteró a los diversos sectores sociales, a los partidos políticos, al Gobierno y a los diputados del Congreso que "es urgente discutir y lograr un acuerdo fiscal integral, en el que se incluya aspectos para mejorar la capacidad de El Salvador para insertarse en la economía mundial, fomentar la inversión privada y aumentar el empleo".

Además, recomendó "establecer una política integral de atracción de inversiones y de generación de empleos de calidad, la cual se sustente en el fortalecimiento de la competencia y competitividad del mercado y de la cultura económica, la formación de capital humano, la eliminación de la pobreza, la lucha contra la corrupción y el acceso al crédito productivo".

Los incentivos fiscales que establece la iniciativa gubernamental son la exención del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), aranceles de importación, de impuestos municipales, entre otros.