Iceta: "Ahora ya sé por qué Valls fue a la cena del Premio Nadal..."

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha ironizado hoy con que ahora ya sabe por qué el ex primer ministro francés y candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls asistió a la cena del Premio Nadal, donde protagonizó una polémica con el ganador del premio Josep Pla, Marc Artigau.

Manuel Valls, que encabeza la candidatura a la alcaldía de Barcelona apoyada por Ciudadanos, expresó anoche públicamente su disgusto por el contenido del discurso del escritor Marc Artigau tras ganar el Premio Josep Pla.

Artigau dijo que le producía "tristeza y rabia vivir en un país donde hay presos políticos y donde el gobierno legítimo de la Generalitat está exiliado".

Según algunos de los presentes en la cena, Valls se dirigió a la delegada del Gobierno en Cataluña, la socialista Teresa Cunillera, a la que reprochó: "¡Cómo permites esto!".

A partir de ahí comenzó una polémica que ha tenido hoy su continuación con comentarios en las redes sociales de algunos de los implicados y de otros como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, así como declaraciones del propio Artigau, quien ha asegurado que no sabe quién es Manuel Valls.

Preguntado en rueda de prensa sobre esa polémica y las palabras que Valls dirigió a Cunillera, Iceta ha tirado de sarcasmo: "Me parece que la delegada del Gobierno no fue premiada, no sé si se había presentado...".

Sin embargo, Iceta sí ha recordado que "en un acto de entrega de premios hablan los galardonados y nos debemos acostumbrar todos a aceptar, con cierto goce y alegría, la libertad de expresión. Por lo tanto, si un galardonado considera que ha de hacer alguna mención en su discurso de aceptación, ¿por qué no debería hacerla?".

Y ha sentenciado sobre toda esta polémica tirando nuevamente de ironía: "Ahora ya sé por qué fue Manuel Valls a la cena del Premio Nadal...".