Iceta sobre Álex Pastor: "Lo he llamado pero no he conseguido hablar con él"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha explicado este sábado que no ha podido hablar con el recientemente dimitido alcalde de Badalona (Barcelona), Álex Pastor, tras la polémica por su detención que ha provocado su dimisión: "No he hablado con él. Lo he llamado pero no he conseguido hablar con él".

Iceta lo ha explicado en una entrevista a Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, después de que esta semana se detuviera a Pastor por conducir presuntamente ebrio en pleno confinamiento, y ha aseverado que el PSC sabía que había tenido problemas personales pero no que podría pasar todo lo que sucedió.

El primer secretario ha asegurado que fue una sorpresa para todos, y ha criticado las acusaciones de algunos representantes políticos de la oposición diciendo que los problemas de Pastor eran conocidos: "Son acusaciones que me parecen de bajeza personal. Las personas que las han hecho han quedado muy descalificadas".

Iceta ha opinado que Pastor "debe estar muy mal" y que debe ser muy consciente de que ha cometido un error, y ha explicado que el PSC reclamó su dimisión trasladándole la petición a su abogado y que él no dudó.

DOLORS SABATER

Sobre la próxima alcaldía de Barcelona, ha dicho que las fuerzas del Ayuntamiento tendrán que llegar a un acuerdo para constituir un Gobierno estable: "La gestión que desarrollaba Pastor en el Ayuntamiento era buena, y conviene no bajar la guardia, si no todo lo contrario y hacerlo aún mejor".

Preguntado por si cree que habrá un Gobierno liderado por la exalcaldesa y concejal de Guanyem Badalona en Comú, Dolors Sabater, ha respondido: "Mire no lo sé, porque las cosas que va diciendo no sé si son las que hacen posible un acuerdo, si no más bien todo lo contrario".