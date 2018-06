Iceta afea plante de Arrimadas a Torra: "Una pancarta no impedirá el diálogo"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afeado hoy la decisión de la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, de no acudir a la ronda de contactos con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha subrayado que "no será una pancarta lo que impedirá abrir el diálogo".

Torra ha abierto este mediodía con Iceta la ronda de contactos con los líderes parlamentarios, que debía comenzar con Arrimadas a primera hora de la mañana, pero la portavoz nacional de Ciudadanos ha rechazado asistir a la reunión con el presidente catalán debido a la pancarta a favor de la "libertad de los presos políticos y exiliados" y el lazo amarillo situado en la fachada de la Generalitat, entre otros motivos.

En rueda de prensa tras el encuentro con el presidente, Iceta ha admitido que "la causa que parece que ha motivado a Arrimadas no es suficiente. Respeto la posición de todo el mundo, pero en este caso no la comparto. No será una pancarta lo que impedirá abrir el diálogo".

"Es obvio que, entre las muchas cosas que separan al PSC del Govern, está toda la discusión sobre los lazos en espacios públicos y la neutralidad institucional", ha recordado Iceta, que sin embargo ha dicho que esa diferencia "no impide al PSC atender una invitación institucional y trabajar para el diálogo político".

Iceta ha insistido en que la utilización de lazos amarillos, para pedir la libertad de los dirigentes independentistas encarcelados, es una "expresión de una opinión individual legítima y respetable", pero "no debería ser el símbolo de una institución" como la Generalitat.

Pero, al mismo tiempo, ha argumentado que esa "discrepancia" no debe ser un "obstáculo" para lo que ha calificado de "obligación", en alusión a la necesidad de "contribuir al diálogo y a reducir la crispación".

Y ha recordado a Arrimadas que "el ejercicio de jefa de la oposición puede ser más acertado o menos, más discutible o menos, pero discrepar sobre esta cuestión (los lazos amarillos) no debe ser un obstáculo insalvable para retomar el diálogo institucional en Cataluña".