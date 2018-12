Iceta tacha a Casado de "disco rayado" y rechaza ilegalizar partidos o un 155

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado hoy que no ve "razones" ni se da el supuesto para ilegalizar a "ningún" partido o entidad independentista, ni tampoco para aplicar el artículo 155 en Cataluña, por lo que ha calificado al líder del PP, Pablo Casado, de "disco rayado".

Casado planteó el domingo en Barcelona la prohibición de que entidades y partidos que han sido encausados por sedición o rebelión reciban dinero público, la ilegalización de los Comités de Defensa de la República (CDR) y la intervención de los Mossos d'Esquadra.

En rueda de prensa en la sede del PSC, Iceta ha emplazado a los dirigentes del PP a que, "en primer lugar, conozcan las leyes" y "se lean la Constitución", ya que ha recordado que una ilegalización de partidos sólo puede ser en base a una "decisión judicial" en aplicación de la ley de partidos.

"No veo razones para ilegalizar a ningún partido en Cataluña. Y si Casado las ve, es fácil: que se vaya a un juzgado de guardia y presente una denuncia", ha aseverado el dirigente socialista, que ha insistido en que "no se dan los supuestos" para unas hipotéticas ilegalizaciones de partidos, entidades o grupos independentistas.

Iceta, que ha dicho no entender "la ansiedad" de los dirigentes del PP, ha opinado que Casado "se ha convertido en un disco rayado", también en alusión a la reclamación insistente del líder popular para que se aplique el 155 de nuevo en Cataluña.

A su juicio, "parece como si a la derecha española le molestara que la ley se cumple en Cataluña y confunden discursos (del independentismo), que consideramos que no son adecuados y no compartimos, con vulneración de la legalidad. Y eso, de alguien que dice aspirar a la presidencia del Gobierno de España, es una confusión que no se debería producir".

Precisamente sobre la aplicación del 155, Iceta ha recordado que está previsto para situaciones de "vulneración de la legalidad", pero el PP "parece que se haya quedado con ganas" después de que ese artículo se aplicara a finales del pasado año.

"¿Por qué se hizo la aplicación del 155? Porque el 6 y 7 de septiembre de 2017 se aprobaron dos leyes manifiestamente ilegales. Porque eso produjo la convocatoria y celebración de un referéndum ilegal el 1-O. Y porque hubo una declaración unilateral de independencia. Sólo después de esos tres hechos se produjo la aplicación del 155", ha sentenciado Iceta.