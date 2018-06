Iceta se ve "más útil" en Cataluña y celebra el nombramiento de Borrell

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que se siente "más útil" en Cataluña que como eventual ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, respecto al que se ha mostrado "encantado" del nombramiento de Josep Borrell como ministro de Exteriores y se ha declarado incluso "borrellista".

"Cuando hablamos de rehacer puentes, necesitamos gente en las dos puntas. En estos momentos en Cataluña tenemos nuevo Govern, nuevo president y una nueva etapa llena de dificultades. Soy presidente del grupo socialista y primer secretario del PSC y creo que aquí puedo ser útil", ha apuntado.

Iceta ha admitido así que "si el presidente del Gobierno te dice que te necesita, es muy difícil decir que no", pero ha insistido en que "creo que puedo ser más útil aquí".

Sobre el nombramiento de Borrell como ministro, criticado desde el independentismo, Iceta ha sido claro: "Soy borrellista. Estoy encantado de que Borrell sea ministro, creo que lo hará de cine".

A su juicio, con esa elección se lanza "un mensaje importante a nivel europeo de estabilidad y compromiso con el proyecto europeo, el nombramiento va en esa dirección", como también "sin duda, algún mensaje sobre el tema catalán".

Pero ha querido "desmentir" que el nombramiento de Borrell "sea un premio a sus palabras o se haya hecho para tranquilizar a sectores que acusan a Sánchez de haberse vendido al independentismo".

Sobre las declaraciones de Borrell en un acto de campaña en 2016 acerca de "desinfectar" las heridas de la sociedad catalana, ha dicho que no se "exclama tanto como otra gente" y, aunque él procura "no utilizar símiles sanitarios", sí ha considerado que en Cataluña "hay heridas, no diría que desinfectar, pero que sería necesario limpiar sí es verdad y nadie debe verlo como una cosa grave".

"En Cataluña, para coser, deberemos decirnos muchas verdades y aguantarnos unos a otros cosas que no nos gustará escuchar -ha apuntado-. Me gustan los políticos que dicen las cosas como las sienten o piensan. No me gusta cuando las dicen con voluntad de hacer daño. Y estoy convencido que no lo hizo con ganas de hacer daño, sino al revés".

Iceta, que ha afirmado que "el independentismo no es una infección" sino una "expresión democrática de unas aspiraciones y un proyecto político", ha opinado que las fuerzas independentistas "pueden considerar desacertadas más o menos" las palabras de Borrell, pero "no tienen comparación con los tuits y escritos en artículos y libros" del presidente catalán, Quim Torra.

Por último, ha criticado a la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, que dijera que el Govern no renuncia a la unilateralidad. "Si algo hemos tenido que aprender todos, con costes muy duros, es que la vía unilateral de la que habla Artadi y la vía ilegal no van a ningún lugar y tienen un coste enorme", ha recordado.