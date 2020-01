Iceta dice que si Cataluña fuera un equipo de fútbol habría bajado dos o tres divisiones desde 2012

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha manifestado este jueves que "Cataluña si fuera un equipo de fútbol habría bajado dos o tres divisiones desde que se inició el procés en 2012" y ha resaltado que si gana las elecciones, intentará un gobierno de "amplia base".

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, Iceta ha previsto dos escenarios tras el adelanto electoral en Cataluña anunciado ayer por el President, Quim Torra.

"Si los independentistas ganan y suman, cosa que las encuestas todavía dicen que puede pasar, habrá un gobierno independentista. Si ganamos los socialistas, armar un gobierno de amplia base", ha explicado.

Preguntado sobre si un gobierno de "amplia base" pasaría por un acuerdo del PSC con ERC, Iceta ha explicado que sería un acuerdo con todas aquellas formaciones que no declaren "ir hacia la independencia ni quedarse en el inmovilismo que no contente a otro".

En este sentido, ha defendido que el PSC no contempla "otra posibilidad" que la victoria electoral, dado que "no van a hacer presidente a un independentista". "(El vicepresident del Govern), Pere Aragonès, también decía que no veía gobernar con nosotros", ha apostillado.

Por último, el líder del PSC ha indicado que "ERC se está desmarcando claramente de la vía unilateral e ilegal y apuesta por el diálogo" y ha expresado que los republicanos "están jugando un factor positivo que conviene valorar y, en la medida de lo posible, reforzar".