Iceta asegura que el Govern está dividido y desorientado: "Les pediría un poco de cohesión"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha señalado este viernes que el Govern está dividido y desorientado y que no puede gobernar en estas condiciones, y le ha pedido un poco de claridad y cohesión: "Está en quiebra".

Así se ha expresado Iceta la tarde de este viernes en Llofriu (Girona), donde también ha recordado que siempre que el Govern les llame para plantearles unos Presupuestos irán, aunque ha dicho que si este curso no se aprueban las cuentas catalanas debe convocar elecciones.

"Estamos por el diálogo, escuchar, colaborar, trabajar. Creemos que en este Govern no se dan ya las condiciones para mantenerlo al frente del país. Y ellos mismos deberían ser conscientes", ha afirmado, y ha dicho que está políticamente agotado.

Ha sostenido que el Govern ya debería haber convocado elecciones "porque este Govern no es que no aprobara los presupuestos, es que el año anterior ni los aprobó en Govern y no los presentó al Parlament, y por tanto, estamos fuera de norma".

Preguntado por el papel del PSC para evitar unas elecciones, ha respondido que es muy difícil ayudar "a los que no saben dónde van", y que siempre se puede contar con su formación para la estabilidad, el 'seny' y la creación de empleo.

CS

Iceta también ha criticado que, pese a que Cs ganó las últimas elecciones en el Parlament, no se ha notado nada y que es un partido que opta por el enfrentamiento: "Cuando parece que puede tener un papel, un liderazgo, sus líderes se marchan. Pasó con Albert Rivera y ha pasado con Inés Arrimadas".

Sobre las críticas de la líder del partido naranja en Catalunya, Lorena Roldán, que ha acusado al PSC de dar alas al nacionalismo catalán, Iceta ha dicho que, de ser así, la alcaldesa de Barcelona y la presidenta de la Diputación de Barcelona serían independentistas: "Afortunadamente, el PSC marcó una posición política diferente y esto ha impedido que los independentistas gobiernen aún más instituciones".

Sobre el rechazo de Cs de ir a los actos de la Diada, Iceta ha recordado que esta festividad fue definida por la primera ley que aprobó el Parlament en 1980 y que hay que trabajar para que sea una jornada de todos.

"Nosotros lo que haremos es un llamamiento a todas las instituciones del país por la promoción de actos absolutamente unitarios y abiertos a todo el mundo, donde todo el mundo se pueda sentir cómodo", ha explicado.