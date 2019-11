Iceta avisa a PP, Cs y Vox: "No se puede borrar del mapa al que no piensa como tú"

En declaraciones a los periodistas antes de visitar el Mercado semanal de Montigalà en Badalona (Barcelona) en compañía del alcalde de la localidad, Álex Pastor, Iceta ha avisado de que la iniciativa de estos partidos es una "pequeña cata de lo que habría si gana la derecha, y para evitar esa victoria lo que hay que hacer es votar al partido socialista".

"No se puede cerrar los ojos ante la realidad y no se puede intentar borrar del mapa al que no piensa como tú", ha subrayado Iceta, que ha explicado que por estos motivos han lanzado una campaña con el lema 'No dejes que nos gobierne el odio'.

Ha asegurado que los socialistas no quieren "una Catalunya y una España basada en exclusiones mutuas, con bloques irreconciliables, sin posibilidades de ponerse de acuerdo" y ha insistido en que la garantía de que eso no pase es votar socialista.

Preguntado por que el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la Presidencia, Pedro Sánchez, haya reconocido que fue un error comprometerse a traer a Carles Puigdemont por vía de la Fiscalía General del Estado, ha asegurado estar "encantado de tener al frente del proyecto socialista a alguien que es capaz de reconocer un error".

"Desgraciadamente en política no hay muchos ejemplos y creo que ayer el presidente en funciones dio uno y muy bueno", ha concluido.