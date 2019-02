Iceta (PSC) insiste en desligar los debates de los PGE y de la situación de Cataluña

"Hemos asistido a una negociación muy dura, muy compleja, con muchos ruidos y con esa convocatoria del domingo de las tres derechas unidas. Cuando seamos capaces de separar ese ruido veremos que ha sido un intento del Gobierno de España por dialogar en el marco de la ley", ha dicho.

Así lo ha puesto este sábado de manifiesto durante un desayuno informativo que ha tenido lugar en La Laguna (Tenerife) después de que recibiera en la noche de este viernes el IV Galardón Guindaste, concedido por la agrupación local del PSOE de Los Realejos.

Por su parte, el catalán lamentó que la negociación entre el Gobierno y los partidos independentistas no se haya culminado con un acuerdo pero agradeció el esfuerzo realizado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, "que ha puesto un documento sobre la mesa que aún no sabemos por qué no ha sido aceptado".

DIVISIÓN DE LA SOCIEDAD CATALANA SOBRE EL CAMINO A SEGUIR

Iceta hizo especial hincapié en que la solución para este tema debe venir a través del dialogo, que debe ser primero entre los catalanes, ya que, dijo, en la sociedad catalana hay una división profunda sobre cuál es el camino a seguir.

Aseguró también que ese diálogo es un "clamor" social y recalcó que el PSOE seguirá ofreciéndolo en el marco de la ley, "tal y como se comprometió el presidente del Gobierno".

Finalmente, Iceta se mostró convencido de que en las próximas elecciones "los españoles optarán por el mantenimiento de políticas progresistas y dialogantes frente a las reaccionarias que defienden la crispación".