Iceta (PSC) descarta visitar a Junqueras en prisión: "Con una carta como esta, no"

"Me he leído con atención su carta y me ha parecido cualquier cosa menos una invitación", ha aseverado Iceta este lunes en declaraciones a los medios en Montblanc (Tarragona) después de visitar zonas afectadas por el temporal de la pasada semana.

El líder de ERC le ha retado a visitarlo en la cárcel de Lledoners (Barcelona): "Si tienen la conciencia limpia, que vengan a la prisión a explicarme qué hay de justo en esta sentencia, mirándome a los ojos y mirando a los ojos de nuestras familias y amigos".

Iceta ha resaltado que no ve en la carta de Junqueras lo que sí ha visto en otros dirigentes independentistas: en la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que reconoció que faltó empatía hacia los no independentistas, y la exconsellera Clara Ponsatí, que hizo "un esfuerzo de sinceridad".

"Es bueno que desde el independentismo se tome conciencia de los errores cometidos", según Iceta, que ha recordado que ha sido el Tribunal Supremo (TS) el que ha condenado a los dirigentes independentistas y no los socialistas, y ha destacado que él tiene como norma de conducta no dividir a la gente y no faltar a la verdad.

Ha remarcado que "no tiene sentido derivar responsabilidades al plano de la política lo que corresponde al poder judicial", y ha pedido un esfuerzo de realismo y de objetividad, porque saltarse la ley comporta costes elevados y no lleva a ningún sitio, según él, que ha confiado en que lo ocurrido sirva para que no se repitan errores.

Iceta ha criticado que algunos esperan soporte político de los socialistas a algo que no cuenta con su apoyo y sobre lo que advirtieron: "Lo que no querríamos es que alguien pensara que apoyamos lo que fueron unos errores políticos que no sólo pagarán los que los cometieron, sino que han supuesto un coste muy elevado al conjunto del país".

DAÑOS POR EL TEMPORAL

Iceta ha defendido la importancia de la colaboración entre instituciones ante los daños provocados por el temporal de la pasada semana: "Demostramos así que la política no es sólo discusión, campaña electoral y reproches entre partidos", sino también el esfuerzo para coordinarse y cooperar.

Ha visitado zonas afectadas por el temporal junto al alcalde y hablando con vecinos, y ha lamentado que algunos daños no se podrán recuperar, como una colección de anticuario, por lo que ha pedido extremar el cuidado del patrimonio: "Hay cosas que no se arreglan con dinero".

Para las que sí, ha dicho que el Govern y el Gobierno central harán un "gran esfuerzo" para resarcir los daños con subvenciones inmediatas, por lo que ha lanzado un mensaje de esperanza a los afectados, ya que nadie quedará abandonado, ha garantizado.

Preguntado por el hecho de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no haya visitado la zona aunque sí lo hizo tras lluvias torrenciales en Murcia, Iceta ha replicado que los daños no son comparables y ha remarcado que la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, acudirá a la zona este martes.