Iceta (PSC) cree que la dimisión de Huerta era "obligada" y elogia a Guirao

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha considerado que la dimisión de Màxim Huerta como ministro de Cultura era "obligada" y "se ha actuado bien" al respecto, y ha elogiado a su sucesor en el cargo, José Guirao, quien "es una persona adecuada" y "tiene buena fama de gestor cultural, ya me parece bien",ha dicho.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Iceta ha opinado que la dimisión era "obligada" y, "la duda que queda, difícil de resolver, es si debería haber tenido que avisar" a Sánchez de que defraudó a Hacienda 218.000 euros. "Quizá, cuando a uno le llaman para una responsabilidad, debe decir que quizá hay una pega y decide tú".

El primer secretario del PSC ha destacado la "reacción rápida, fulminante expresa que el incremento de exigencia es bueno" y ha insistido en que, bajo su punto de vista, "se ha actuado bien".

Sobre las críticas de Huerta a la "jauría" mediática que se generó contra él, Iceta ha reconocido que "hay exigencia y luego hay un periodismo a veces muy incisivo y que se abona a ello, pero él lo conoce bien. Supongo que hablaba con conocimiento de causa".

"Cuando has cometido un error, y esto era un error, quedas mejor si dices que te has equivocado, que no quiero perjudicar a los que van conmigo y te vas. Creo que hizo bien en el sentido de decir que no podía seguir", ha sentenciado, recordando que si se "ha abierto una nueva etapa a golpe de corrupción del partido que gobernaba, debes ser ejemplar. Esto solo podía acabar de una manera".