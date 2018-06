Iceta (PSC) avala la dimisión de Huerta y cree que "no había margen"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este miércoles que "no había margen" para que Màxim Huerta pudiera seguir como ministro de Cultura y Deporte después de conocerse que defraudó a Hacienda 218.322 euros a lo largo de tres ejercicios fiscales.

Al preguntársele por la cuestión en una entrevista de 8TV recogida por Europa Press, ha valorado que "en el contexto con el que ha llegado a la Presidencia Pedro Sánchez y con la sensibilidad especial que hay sobre estas cuestiones" era difícil que Huerta siguiera como ministro.

"Uno podría decir que por una cosa de hace diez años y por la que ya había pagado la multa... pero creo que hay un nivel de exigencia muy alto", ha añadido el líder socialista.

Ha confesado que se ha enterado de la dimisión "por Twitter", porque se encontraba en un acto y ha visto la noticia en su móvil, y ha augurado que, si Sánchez hubiera sabido que Huerta había tenido problemas con el fisco, no lo habría nombrado.

Sobre los argumentos dados por Huerta, que ha alegado un cambio de criterio de Hacienda que afectó retroactivamente a varias personas que habían creado una empresa para tributar, ha valorado: "La gente aprecia más que digas: 'Me he equivocado y me voy".

Sin embargo, ha destacado que Huerta haya renunciado por que su caso no afectará al Gobierno de Sánchez, que tomó posesión hace una semana: "Ha dicho: 'No quiero perjudicar a la gente que ha confiado en mí"

"HILO DE CONFIANZA"

Iceta ha dicho desconocer cuándo se celebrará la reunión de Sánchez con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha pedido que sirva para "algo más" que para que se hagan una fotografía.

"Si la primera cita va bien, es muy probable que haya una segunda y una tercera, y que se establezca un hilo de confianza" aunque discrepen políticamente.