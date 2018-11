Iceta (PSC) pide al presidente catalán "diálogo" y dejar la unilateralidad

El líder del PSC-Units, Miquel Iceta, ha pedido hoy al president Quim Torra y al independentismo que la reunión de mañana de partidos en la Generalitat sirva para avanzar en el diálogo y los acuerdos, en lugar de proseguir por una vía unilateral que, ha dicho, "perjudica" a los dirigentes encarcelados.

Torra ha convocado para mañana una "mesa de diálogo" en el Palau de la Generalitat, a raíz de una propuesta de resolución de los socialistas, a la que asistirán los líderes parlamentarios de JxCat, ERC, PSC-Units y Catalunya En Comú Podem, pero no así de Ciudadanos, PPC y CUP, que han descartado participar en ella.

En rueda de prensa hoy en el Parlament, Iceta y el diputado de Units per Avançar, Ramon Espadaler -integrado en el grupo socialista-, han presentado los principales ejes del documento que mañana pondrán sobre la mesa en la reunión, un texto de 48 páginas titulado "Diálogo para fortalecer la convivencia y recuperar consensos para avanzar en el autogobierno, el progreso económico y el impulso a las políticas sociales".

Ante la "parálisis, desorientación y división" actual de una Cataluña "sin norte", Iceta ha explicado que su grupo, con "humildad y modestia", intentara "proporcionar elementos que permitan recuperar el rumbo y sobre los que nos podamos poner de acuerdo y desbloquear la situación".

El líder socialista ha confiado en que la de mañana sea "la primera de una serie de reuniones" y que el Cs, PP y CUP acaben participando también en esos encuentros.

"Sin diálogo -ha señalado- no encontraremos solución. No podemos dejar de señalar nuestra preocupación porque esos grupos han decidido no participar. Respeto las posiciones, pero es un mandato parlamentario y los grupos exigimos al Govern que los cumpla, por lo que es un contrasentido que ahora se desentiendan".

Iceta ha insistido en que hay muchos temas que podrían ser objeto de "aproximación y acuerdos" en esta reunión y ha hecho un llamamiento a abordar "un abanico amplio de cuestiones" concretas que afectan a los catalanes, para que "no haya la tentación de encallarnos en una y no avanzar en otras".

En este sentido, ha explicado que su partido apuesta por reformas que vayan "de la ley a la ley" y que cree que "vale la pena intentar un acuerdo que mejore el autogobierno y la financiación".

Ha situado así al PSC en la vía del "pragmatismo, el respeto a las instituciones y la legalidad, el diálogo y el aprovechar el cambio político en España", en contraste con el "irredentismo unilateral e ilegal en que el Govern parece cerrarse con nostalgia".

Pero ha lanzado un aviso al independentismo respecto al juicio de proceso soberanista: "Es posible que en Cataluña haya gente que quiera la unilateralidad. Es extraño, visto el fracaso y la losa que pesa sobre todos. El juicio tiene su camino y hay pocas cosas que se puedan hacer, pero es obvio que si lo que se está juzgando es un delito contra la Constitución, decir que no se puede reiterar (la vía unilateral) puede ser una contribución positiva".