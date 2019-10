Iceta (PSC) llama a abrir una etapa con voluntad de diálogo y a que Torra revise sus planteamientos

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha llamado este lunes a abrir una nueva etapa con voluntad de diálogo y a aprovechar el momento para revisar planteamientos, ha dicho en referencia al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha pedido una reunión al Rey y al presidente del gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez.

Preguntado en rueda de prensa tras la sentencia de los dirigentes independentistas, Iceta ha dicho que lo último que han sabido las autoridades del Estado es que Torra cree que esta nueva etapa es de confrontación, algo que le pone en una posición complicada para retomar las relaciones institucionales, según él: "El diálogo y la confrontación son vías opuestas".

Iceta ha apostado por abrir esta nueva etapa "presidida por el respeto a la legalidad y a las instituciones, y presidida también por una firme voluntad de diálogo", que pueda recoser la sociedad catalana y contribuya a cerrar heridas provocadas por el proceso independentista y sus consecuencias, ha dicho.

"El PSC, firme defensor del diálogo dentro de la ley, hace un llamamiento a la serenidad y al respeto por las opiniones de todos", y empleará todos sus esfuerzos a superar la situación y buscar caminos de entendimiento, por lo que trabajará para la convivencia.

"El juicio y la sentencia son producto del error cometido por los dirigentes independentistas de saltarse la ley y de un fracaso de la política", según Iceta, que ha asegurado que el PSC trabajará para volver a la política para buscar soluciones a un problema que es eminentemente político, en sus palabras.

SIN DESOBEDIENCIA INSTITUCIONAL

Ha resaltado que, por el respeto a la separación de poderes, el PSC rechaza "cualquier tipo de desobediencia institucional y cualquier intento de enfrentar la legitimidad de las resoluciones judiciales con las decisiones de cualquier instancia de poder político", porque las instituciones deben representar a todos y a todas las opiniones.

Preguntado por si apoyaría un indulto, Iceta ha replicado que no les consta que nadie lo haya solicitado, y ha garantizado: "El PSC dará su apoyo a las decisiones que tome el Gobierno de España sobre este asunto".

MOVILIZACIONES

Ha remarcado que la sentencia debe ser acatada, y ha dicho que es también opinable, porque las opiniones favorables y contrarias quedan amparadas por los derechos de expresión, reunión y manifestación, que deben "expresarse con todo el civismo, la tolerancia y el respeto que deben caracterizar la sociedad catalana".

Preguntado por la movilización en el Aeropuerto, ha defendido que en una sociedad democrática se deben compaginar los derechos de todos, "el derecho de manifestar la oposición a la sentencia pero también hay un derecho a la movilidad y al trabajo".

"Intentar cerrar un Aeropuerto no forma parte de la legítima expresión de disconformidad con la sentencia", ha aseverado el socialista, que ha declinado opinar si los Mossos d'Esquadra deberían o no actuar en la infraestructura, porque las fuerzas policiales deben encargarse de estas actuaciones, y no los políticos.