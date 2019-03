Iceta dice que Puigdemont no podrá ejercer de diputado y pide que no "engañe" otra vez a la gente

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este miércoles que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no podrá ejercer como diputado sin recoger el acta en la Junta Electoral Central (JEC), por lo que le ha pedido "que no vuelvan a engañar, sobre todo por respeto a la gente que le vota".

En declaraciones a los periodistas tras reunirse en Blanes (Girona) con representantes del PSC en Girona y con empresarios, el líder de los socialistas catalanes ha rechazado la tesis defendida desde el entorno de Puigdemont de que podrá ser eurodiputado sin recoger su acta en la JEC y, a partir de entonces, tendrá inmunidad.

Así, preguntado por la afirmación del expresidente de que volverá de Bruselas si es escogido eurodiputado ha cuestionado: "¿Esto ya lo dijo, no? Dijo que si ganaba las elecciones volvería y todavía lo esperamos. Creo que hay que ser muy consciente de las que se pueden y que no se pueden".

Ha asegurado que el expresidente se puede presentar a las elecciones y que puede salir elegido, pero ha insistido en que, después, tiene que recoger su credencial en la JEC y que entonces "corre el riesgo de que la justicia, que le está buscando, lo reclame".

"No acabo de entender este interés de promover un nuevo engaño, porque hay cosas que no pueden ser. Hemos tenido pronunciamientos de juristas de la JEC que explican cómo una persona accede a la condición de diputado, y se accede cuando se retira una credencial, no antes", ha subrayado.

También ha desechado la afirmación del conseller de Políticas Digitales y Administación Publica, Jordi Puigneró que este mismo miércoles ha asegurado: "Los derechos políticos no están garantizados en España. Ahora tenemos que ver si están garantizados en Europa. Europa se la juega con este tema".

Iceta ha emplazado al conseller a hacer una lista de las personas que han sido elegidas al Europarlamento y "no han podido ejercer su cargo porque no han cumplido con la legislación nacional" y ha contabilizado cinco o seis casos.

"Esto de que Europa se la juegue... Yo no dudo de que hoy todas las capitales europeas no hablan de otra cosa", ha ironizado, y ha emplazado a todos a hacer política en serio, presentar los candidatos que cada uno quiera, pero sabiendo que algunos no estarán en condiciones de ejercer la responsabilidad.

LAZOS AMARILLOS

Preguntado por la orden de la JEC a la Generalitat de retirar la simbología de los edificios públicos, ha dicho que el Govern "tiene la oportunidad de recurrir" si considera que no se ajusta a derecho y que a él le parece bien que lo haga.

Ha subrayado que los ayuntamientos también son instituciones y ha distinguido los símbolos que se colocan en los edificios públicos puntualmente con motivo de una efeméride o conmemoración de los que penden de las fachadas de las administraciones "permanentemente", algo que considera que va en contra de la neutralidad política que deben mantener, al estar al servicio de la ciudadanía.

Preguntado por las declaraciones de la consellera de Presidencia y número dos de JxCat a la Alcaldía de Barcelona, Elsa Artadi, que aseguró que el Ejecutivo de Quim Torra daría una "respuesta combativa" a la JEC, el dirigente socialista ha asegurado que presentar un recurso es muy combativo.

Lo que sí ha descartado es que Torra no dé cumplimiento a la resolución de la Junta: "A mí no se me ocurre que un gobernante democrático no haga caso de las resoluciones judicial. Es que no me lo quiero ni imaginar".