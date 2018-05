Iceta dice que Quim Torra no tiene un mandato "para hacer República"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha sostenido que el presidente electo de la Generalitat, Quim Torra, no tiene "un mandato para hacer República" porque "más de la mitad de los catalanes no han votado por la ruptura" en las elecciones del 21D.

"Hay muchos catalanes que no hubieran votado en su vida a Quim Torra pero que están dispuestos a respetar su presidencia si él respeta las leyes", ha dicho en declaraciones a Onda Cero un día después de que el Parlament haya investido a Quim Torra como 131 presidente de la Generalitat.

El líder de los socialistas catalanes ha considerado que Torra ha mostrado "antiespañolismo", que "no puede ni ver a los españoles" y que tolera a los catalanes que se sienten españoles "porque no tiene otro remedio".

Asimismo, Iceta se ha mostrado preocupado por si el nuevo presidente catalán no respeta la ley y ha dicho que, en caso de que no lo haga, "le va a caer la del pulpo", porque "el propio Estatut dice que los poderes que emanan del pueblo catalán se ejercen de acuerdo con el Estatut y la Constitución".

Preguntado por la reunión que mantendrán hoy el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, Iceta se ha mostrado partidario de que empiecen a pensar "en ir más allá" y en "abrir una perspectiva de diálogo entre gobiernos", ya que "puede haber un diálogo que no conduzca necesariamente al planteamiento de los independentistas".

"No me gustaría que quedara en el ambiente que el nuevo presidente de la Generalitat pida diálogo y quede en el aire. No hay que dar un no por respuesta, hay que empezar a hablar", ha zanjado Iceta.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reúne hoy con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para analizar el nuevo escenario político que se abre en Cataluña con la investidura de candidato de JxCat, Quim Torra, y el probable fin de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.