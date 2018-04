Iceta lamenta Sant Jordi con Generalitat "intervenida" y urge a formar Govern

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha lamentado hoy que la festividad de Sant Jordi en Cataluña se celebre con las instituciones catalanas "intervenidas" por el Gobierno central, por lo que ha urgido a formar un Govern, evitar nuevas elecciones y "normalizar" la situación política.

En declaraciones durante su visita al expositor del PSC situado en La Rambla de Catalunya, con motivo de la Diada de Sant Jordi, Iceta ha considerado que la de hoy es "la mejor de las fiestas, un día de libros, cultura, rosas, amistad y amor. Quiero desear a todos los catalanes que pasen una buena diada y la disfruten a fondo".

Pero al mismo tiempo ha dicho "lamentar" que "las instituciones catalanas aún están intervenidas por el Gobierno de España", por lo que "solo depende de nuestra capacidad colectiva para dotar al país de un Govern a partir de los resultados de las elecciones, deseamos que sea bien pronto".

Sobre todo para evitar que, de no formarse ejecutivo, en cuatro semanas se proceda a la convocatoria automática de elecciones. "No es nuestro deseo, creemos que no es bueno para el país y esperemos que en el periodo que aún resta se pueda normalizar la situación política, podamos levantar la vigencia del artículo 155 y tener un gobierno y una oposición que trabajen por el bien del país".

Iceta, acompañado de dirigentes socialistas como Salvador Illa, Jaume Collboni, Eva Granados, Carmen Andrés o Joan Francesc Marco, se ha mostrado favorable al "diálogo" y ha advertido de que "todo el que lo diga sinceramente y esté dispuesto a ceder, porque no hay diálogo sin cesión, bienvenido", en alusión a Carles Puigdemont.

Preguntado sobre intentos de politización de la festividad catalana, Iceta ha opinado que Sant Jordi "es tan potente que todas las reivindicaciones caben y, al final, lo que quedan son los libros y las rosas, que es lo que nos une a todos".

Y sobre el hecho de que la policía requisara camisetas y símbolos amarillos o independentistas durante la final de Copa del Rey de fútbol que ganó el FC Barcelona, el líder del PSC ha recordado que "la libertad de expresión lo ampara todo y siempre que haya respeto a las opiniones distintas, nadie puede poner limites a la libertad".

"Todo el mundo se debe poder expresar con total libertad y en todo momento. El único límite es respeto a la libertad de los demás", ha insistido Iceta.

Por su parte, el secretario de Organización del PSC, Salvado Illa, ha sido preguntado sobre el hecho de que haya denunciado esta mañana que en su domicilio particular hayan aparecido pintadas contra el PSC, lo que denunciará ante los Mossos d'Esquadra.

"Este burdo intento de intimidación no va a afectar en nada al posicionamiento político del PSC. Y quienes crean que pintando nuestras sedes o domicilios particulares nos callarán o nos harán cambiar de opinión, van muy equivocados", ha sentenciado Illa.