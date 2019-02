Iceta: "Solo me consta la voluntad de Batet de ser candidata por Barcelona"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado este domingo que, por el momento, solo le consta la "voluntad" de Meritxell Batet de encabezar la candidatura del partido por Barcelona en las elecciones del 28 de abril, después de que haya trascendido que Josep Borrell también estaría dispuesto a hacerlo.

En declaraciones a los periodistas en un acto en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Iceta ha recordado que en la formación tienen un procedimiento para escoger a los candidatos, que arranca mañana y según el cual "los compañeros y compañeras que quieran encabezar la lista han de decirlo y recoger un cierto número de avales".

Iceta ha dicho que hasta el momento solo le consta "la voluntad de Meritxell Batet", pero también ha dejado claro que la decisión se "tomará" en un Consell Nacional del partido el próximo sábado.

Respecto a sus preferencias, el líder socialista ha subrayado que debido al cargo que ostenta debe ser lo "máximo de respetuoso" con los procedimientos internos y que para él "todas las opciones son buenas".

"Ya comprendo -ha proseguido- que a la gente le guste saber de mi opinión, pero soy el primer secretario del PSC y esto comporta una obligación de exquisita neutralidad y de garantía de los procedimientos".

Sobre Josep Borrell, ha indicado que es "un magnífico miembro del Gobierno, está desarrollando su labor como ministro de Exteriores -ahora está en Egipto en la cumbre entre la Unión Europea y la Unión Árabe- y puede hacer su labor en cualquier terreno".

En todo caso, ha indicado que "es una decisión que debe tomar él y en la que será relevante la opinión del presidente del Gobierno": "Por lo tanto, no me hagan a mi adelantar acontecimientos que no me corresponden", ha dicho.