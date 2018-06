Iceta a Torra: Sánchez defenderá la Constitución y la integridad territorial

El líder del PSC-Units, Miquel Iceta, ha dejado hoy claro al presidente catalán, Quim Torra, que el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "defenderá la integridad territorial y la vigencia de la Constitución en todo el territorio", y ha confiado en que ambos mandatarios puedan verse "pronto".

El presidente de la Generalitat comparece hoy ante el pleno del Parlament para dar cuenta de la estructura y composición de su Govern.

En el segundo turno de réplica de los grupos parlamentarios, Iceta ha confiado en que Torra y Sánchez puedan reunirse y dialogar "pronto" y ha dejado claro al presidente catalán que Sánchez, como presidente, "defenderá la integridad territorial y la vigencia de la Constitución en todo el territorio, es su obligación".

Ante las críticas de Torra al nuevo ministro de Exteriores, Josep Borrell, Iceta le ha calificado de "magnífico ministro" y ha recordado que "es ciudadano de Cataluña, es catalán, es el hombre que, cuando fue presidente del Parlamento Europeo, el catalán alcanzó su máximo uso en la Eurocámara".

Por su parte, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha acusado a Torra de reincidir en "tesis supremacistas" cuando asegura que el lazo de la pancarta que cuelga de la sede de la Generalitat es una muestra de "humanidad": "¿Se creen que los que no llevamos lazo amarillo no tenemos humanidad y no somos dignos?", ha exclamado.

En este sentido, la líder de la oposición ha sostenido que la forma de actuar del nuevo Govern persigue que los partidos "lleguen calientes, en sentido político", a las elecciones locales de 2019 para poderlas plantear como un "nuevo plebiscito" independentista.

El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, ha reconocido el "talante" de Iceta, de quien ha dicho que está seguro que es "partidario del diálogo" y cuya actitud ha contrapuesto a Cs, pero le ha advertido a él y a Pedro Sánchez de que la prioridad de JxCat es "defender el mandato de las urnas", que "Cataluña es una nación y tiene derechos políticos" y que los catalanes decidirán por sí mismos como organizarse.

La portavoz parlamentaria de ERC, Anna Caula, ha urgido a abrir el diálogo y la negociación a la que ha hecho referencia Iceta, a quien ha reprochado sin embargo que no haya hablado de "libertad" o el "paternalismo" que, a su juicio, exhibe el líder socialista cuando avisa de las consecuencias de saltarse la ley: "No se esconda detrás de los jueces", ha sugerido.

El presidente del grupo Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha pedido al president que afronte un "diálogo" con el Estado en el que ninguna de las dos partes diga nada "antes de sentarse en la mesa" y en el que la solución satisfaga a todos los catalanes para que una parte no quede "profundamente frustrada".

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha explicado a Torra por qué su formación considera que tiene un gobierno autonomista, "y es porque incumple la resolución parlamentaria que decía que, cuando una norma entre en contradicción entre lo que aprueba el Parlament y lo que dice el Tribunal Constitucional, prevalece lo primero".