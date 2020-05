Iceta pide a Torra clarificar el "horizonte electoral"

"No le estamos pidiendo elecciones, eso depende de usted, pero le estamos pidiendo que haga honor a su compromiso de explicar a la sociedad catalana cuándo tendrá la oportunidad de decidir quién debe liderar la nueva etapa política", ha afirmado Iceta en el pleno del Parlament.

Ha recordado que Torra aseguró en una declaración institucional a finales de enero que la legislatura no tenía más recorrido y que anunciaría elecciones después de que el Parlament aprobara los Presupuestos catalanes de 2020, pero que después se declaró la pandemia por Covid-19.

"Y es verdad que ahora nos tenemos que centrar en la lucha contra el coronavirus, pero no sobra reflexionar sobre si el actual Govern es el mejor instrumento para liderar estos esfuerzos. Nosotros creemos que no", ha Iceta, que cree que el paso del tiempo no parece haber rehecho la confianza entre los socios del Govern.

"Si se siente desprotegido por sus socios, si proclama una evidente división interna y que la legislatura está agotada, ¿cuál es el motivo real para alargarla?", se ha preguntado el socialista, en un debate sobre cambios en el Govern tras el nombramiento de Bernat Solé como conseller de Acción Exterior.