Iceta a Torra: "La madre de las desigualdades es haberse querido petar la Constitución y el Estatut"

El presidente del PSC-Units en el Parlament, Miquel Iceta, ha advertido este miércoles al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de que "la madre de todas las desigualdades es haberse querido petar la Constitución y el Estatut", con la aprobación de las leyes de desconexión e impulsando la declaración unilateral de independencia.

Durante su intervención en el pleno sobre la 'Catalunya real' impulsado por Cs, el líder de los socialistas catalanes ha enumerado las virtudes de la comunidad y los problemas por los que pasa y ha destacado que una de las preocupaciones principales de los catalanes resulta de "la incertidumbre o el temor a la fractura".

Iceta ha pedido rehuir diferencias y centrarse en lo que une a las diferentes formaciones políticas: "Las derivas unilaterales lejos de conseguir su objetivo lo han liado todo. No hay que perseverar en el error. Esto no quiere decir renunciar a objetivos. Al final es negociar o romper. No hay camino de en medio", ha dicho y ha llamado a Torra a escoger lo primero.

En cualquier caso Iceta, ha advertido a Torra de que "cuanto más profunda y radical se quiera la reforma, más amplia debe ser la mayoría para hacerla", ha llamado a rehacer el consenso social y político a fortalecer el progreso económico y la cohesión social.

Ha propuesto al Govern seis prioridades: promover un futuro económico próspero y justo; mejorar la educación pública; hacer lo mismo con la sanidad pública; abordar las desigualdades; combatir los desequilibrios territoriales, y abordar la emergencia climática.

Para todo ello le ha pedido presentar un proyecto de presupuestos para 2020 este octubre: "Si ustedes quieren estamos dispuestos a hablar de ellos", ha dicho y ha subrayado una serie de puntos que necesitan ser desarrollados como la aplicación del pacto por la Industria o la transición ecológica.