Iceta invita a Torra a dimitir si no quiere hacer de "presidente autonómico"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha criticado el "fracaso de gestión" del Govern, que a su entender "no está haciendo suficiente para conseguir un país mejor", y ha invitado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a dimitir si no quiere hacer de "presidente autonómico".

"Usted dijo 'no soy presidente para gestionar una autonomía'. Usted me parece que expresaba un deseo, usted expresaba que probablemente le gustaría ser presidente de la república catalana. Pero perdone, president: nosotros necesitamos un presidente de la Generalitat de Cataluña y esto no lo tenemos", le ha dicho durante el turno de réplica del debate de política general en el Parlament.

El socialista se refería al discurso de Torra en la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a finales de agosto, donde aseguró: "No he venido aquí a gestionar una autonomía".

Para Iceta, este planteamiento del president es una de las razones que explica el "fracaso" del Govern, al que reprocha "falta de iniciativa y proyecto". "No saben adónde van", ha recalcado.

"Usted tiene que gestionar 40.000 millones de euros de presupuesto, 250.000 trabajadores públicos(...) si por las razones que sea, que pueden ser legítimas e incluso algunos pueden compartir, no se ve capaz de hacer esto porque quiere hacer otra cosa, pues yo creo que tiene la obligación política de apartarse de su responsabilidad", ha continuado.

El líder de los socialistas catalanes le ha tendido la mano para "gobernar para el conjunto de los catalanes", pero le ha avisado de que no negociarán los presupuestos si el Govern no corrige y persiste en la voluntad de "confrontación".

En este sentido, le ha afeado el uso de la expresión "lo volveremos a hacer" porque, en su opinión, podría significar "volver a hacer las cosas que llevaron al desastre".

"Ilegalidad y desobediencia no llevan a parte alguna, o peor, nos llevarían al desastre", ha insistido.