Iceta pide a Torra que distinga entre etapa "activista" y de president

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha emplazado hoy al candidato de JxCat a la investidura, Quim Torra, que aproveche su discurso durante el debate de investidura para "marcar una distancia clara" entre "su fase de activista" y una eventual "nueva etapa como presidente de la Generalitat".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlament, Iceta ha destacado que lo que conviene en estos momentos es "tener un Govern efectivo que no sea vicario, que no sea delegado" porque "el poder del presidente radica en la confianza que pueda tener del Parlament y no se puede supeditar a ninguna otra persona".

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado formalmente para mañana a las 12 horas el pleno de investidura de Quim Torra que culminará el lunes con la segunda votación si en la primera, como se prevé, no obtiene la mayoría absoluta requerida.

Para el líder de los socialistas catalanes, la trayectoria de Torra "no permite hacerle confianza" ya que el primer esfuerzo de un presidente de la Generalitat "tiene que ser tender puentes y ser consciente de que representa al conjunto del país".

Al respecto, ha dicho que Torra "tendrá que revisar algunos de los planteamientos públicos que ha hecho" ya que, de lo contrario, "habrá una parte del país que no podrá confiar en su tarea", por lo que ha dicho que el candidato a presidente "tiene que pedir perdón" por algunos de los comentarios que hizo en las redes sociales.

"Sería muy bueno que hubiese un antes y un después de su designación eventual como presidente de la Generalitat si quiere hacer este papel de cerrar heridas e intentar recoser un país divido", ha sentenciado.