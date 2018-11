Iceta ve actuaciones "muy dudosas" en la instrucción del 1-O pero pide acatar

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado que en la instrucción judicial de la causa del 1-O ha habido actuaciones "muy dudosas", si bien ha pedido "acatar" la decisión que finalmente tome el Tribunal Supremo al respecto.

En declaraciones a Nació Digital, Iceta ha reivindicado el derecho a "criticar" aquellas decisiones judiciales con las que uno discrepe, aunque eso no debe impedir, ha dicho, que las decisiones de los tribunales sean respetadas por todos.

Ante las advertencias del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de que no aceptará una sentencia condenatoria por el 1-O, Iceta ha recalcado que "las decisiones judiciales deben ser acatadas, aunque no te gusten y aunque puedas expresar que no te gustan".

En la causa del 1-O, "nosotros también hemos dicho que la prisión preventiva la consideramos desproporcionada" pero, si bien "puedes criticar las decisiones judiciales", también "las tienes que respetar".

"En el procedimiento ha habido cosas muy dudosas", ha admitido Iceta, que ha puesto como "ejemplo", el hecho de que el juez del Supremo Pablo Llarena, de manera "controvertida", renunciara a "recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea" la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein de no extraditar a Carles Puigdemont por rebelión.

Además, ha señalado, "hay juristas que sostienen con algún fundamento que tener un mismo tema objeto de investigación en tres tribunales diferentes puede perjudicar la causa", en alusión al Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, la Audiencia Nacional y el Supremo.

"¿No habría sido mejor acumular todas las causas? Hay muchos temas opinables, pero finalmente la decisión judicial debe ser acatada por todos", ha añadido.