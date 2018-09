Iceta afirma que en Cataluña no hay riesgo de que se declare la independencia

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado hoy que en Cataluña "no hay riesgo de que el Parlament, esta semana o la otra, declare la independencia" o convoque un referéndum ilegal y tampoco, ha insistido, hay riesgo económico, ni de estabilidad jurídica o institucional: "No existe".

En un desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, el responsable del PSC ha lanzado un mensaje de diálogo y pactos y ha lanzado la "receta Iceta" que pasa por "hablar ahora y negociar cuando se pueda".

El responsable del PSC ha pedido a España que "no se desentienda" de Cataluña porque "eso sería un tiro, no en el pie, más arriba".

Iceta se ha mostrado convencido de que desde la Generalitat se están emitiendo "señales" de aceptar algunos errores cometidos y no volver a cometerlos en el futuro, para que Cataluña pueda seguir siendo "uno de los motores de España".

Ha insistido en que Cataluña "está mejor que nunca", no hay dudas sobre su economía y en esa buena andadura ha situado las políticas "antiinflamatorias" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así ha recordado el reciente acuerdo alcanzado en la bilateral Estado-Cataluña por la que el Gobierno se ha comprometido a saldar 1.459 millones de deuda pendiente con la Generalitat.

Sobre si este acuerdo inclinará los votos de PDeCAT y ERC a favor de los presupuestos, Iceta ha dicho que supone que harán lo posible para que se aprueben las cuentas públicas de 2019, "si no, no entendería nada" ha señalado.

En su intervención, el responsable del PSC ha reivindicado su papel de español: "Soy muy español y lo que más le gusta de España es el escudo porque en el escudo nos ven a todos muy bien reflejados y en muy bonitos colores".

Y en esta defensa de España, Iceta también se ha referido a la Carta Magna: "Nosotros desde la Constitución siempre, porque es nuestra, más nuestra que algunos que se llenan la boca de ella y ni la han leído".

En ese sentido ha apostado por una reforma de la Constitución "en sentido federal" que recoja "las cuatro erres".

Aquí se ha referido al reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña, un reparto competencial que mejore el autogobierno, más recursos en la financiación y representación a través del Senado o un Consejo Federal que haga de la Cámara Alta un verdadero instrumento de cooperación territorial.

El primer secretario del PSC ha querido dejar muy claro que España no se puede "desentender" de Cataluña y hacerlo es "equivocar" el destinatario, que no son los independentistas, son todos los ciudadanos.

"A ningún español le puede beneficiar que Cataluña le vaya mal y a quien no le cabe toda España en la cabeza es un mal español, un español amputado, y ese planteamiento me repugna" ha añadido.

En su intervención, Iceta también ha apelado a un pacto de Estado sobre la cuestión catalana, y para ello ha pedido "voluntad política".

"Un acuerdo entre catalanes es imprescindible pero no será suficiente", se requerirá, ha reiterado, un Pacto de Estado que, entre otros asuntos, desarrolle el Estatuto vigente, profundice en el reconocimiento de la lengua, recoja las 46 demandas planteadas desde la Generalitat al Gobierno de España e impulse la reforma de la Constitución.

A la pregunta de si le constan conversaciones entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el expresidente Carles Puigdemont, Iceta ha dicho que no lo sabe porque no es miembro del Gobierno: "No lo sé, ni me consta".

Iceta ha sido presentado en el acto por la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, quien ha coincidido en la necesidad de diálogo y pacto y ha asegurado que el conflicto catalán "no lo soluciona una persona, ni un partido ni tampoco un Gobierno, el de España por mucho gobierno que sea".

Batet ha elogiado a Iceta que ha situado como persona "clave par "embridar y reconducir" la situación en Cataluña.

Entre los asistentes a este desayuno informativo ha estado la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra; la delegada de Gobierno en la Generalitat, Teresa Cunillera; el secretario de Política Federal socialista, Patxi López y el expresidente de la Generalitat y senador del PSC, José Montilla.