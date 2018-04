Iceta afirma que si no hay Govern es porque "los independentistas no quieren"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado hoy que si no hay Govern en Cataluña todavía es "porque los independentistas no quieren o no se ponen de acuerdo" y se ha preguntado si el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "realmente quiere formar Govern".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Iceta ha sostenido que "hace meses" que tendría que haber finalizado la aplicación del artículo 155 en Cataluña, pero que si no ha sido así es porque no hay Govern: "Lo que necesitamos en Cataluña es un Govern".

Iceta ha apuntado que los partidos independentistas se comprometieron a "hacer cosas con las que no se podían comprometer" y que ahora "les da un poco de temor que alguien tenga que dar la cara y ser responsable de esto".

"Ya ha pasado suficiente tiempo: el 31 de enero se tendría que haber producido la primera investidura. Y aquí estamos todos pensando en unas elecciones", ha criticado el dirigente socialista.

Preguntado por si se arrepiente de la postura que ha adoptado su partido respecto a los líderes soberanistas encarcelados, Iceta ha sostenido que los socialistas "los gestos los hacemos en privado" y ha negado que vayan a hacer "un gesto político" en su favor.

"Solo nos arrepentimos de una cosa: de no haber insistido lo suficiente en el desastre que sería que hiciesen lo que han acabado haciendo", ha zanjado.

Precisamente, el diputado del PSC en el Parlament Carles Castillo visitó al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras en la cárcel de Estremera (Madrid) el pasado 1 de marzo y prevé volver a visitarlo y también a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, encarcelada en Alcalá-Meco, a principios de mayo, según explicaron a Efe fuentes conocedoras del encuentro.