Iceta afirma que "no se dan las condiciones" para un Govern de concentración

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha sostenido que "no se dan las condiciones" para un Govern de concentración en Cataluña que aglutine al independentismo y a los comunes, tal y como ha sugerido este jueves el líder de ERC, Oriol Junqueras.

"Ya lo veremos, pero yo creo que en estos momentos no se dan las circunstancias. Si entre los dos socios de Govern ya no se avienen, ¿cómo van a ampliarlo? Si no comparten estrategia, no comparten objetivos y tienen desconfianzas que no esconden, sino que más bien exhiben", ha dicho Iceta en una entrevista en Catalunya Ràdio.

En su opinión, el ciclo político del Govern que capitanea Quim Torra "está agotado" y, si no corrigen el rumbo, lo mejor que podrían hacer es "convocar elecciones" para que se abra una nueva etapa en Cataluña.

El dirigente socialista ha precisado que su partido sopesaría dar estabilidad al gobierno catalán mediante la negociación de los presupuestos de 2020 si Torra renuncia a la vía de la "confrontación" con el Estado, pero ha avisado de que, si no hay un viraje explícito en la estrategia rupturista, en ningún caso avalarán las cuentas, sea cual sea su contenido.

"No les daremos una prórroga para que nos lleven a donde no queremos ir", ha resuelto.