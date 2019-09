Iceta llama a asegurar una mayoría "que haga imposible el bloqueo"

"Ve erróneo e irresponsable generar falsas expectativas" sobre una eventual solicitud de amnistía

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha llamado este viernes a asegurar en las elecciones generales "una mayoría suficientemente amplia que haga imposible el bloqueo" y ha señalado a PP, CS, Unidas Podemos como responsables de la repetición electoral.

En su intervención para explicar el informe político del PSC en el Consell Nacional, ha reflexionado sobre si el presidente en funciones, Pedro Sánchez, podría haber aceptado ir de la mano de Unidas Podemos con el aval de ERC para ponerse al frente de Moncloa.

Se ha referido a los apoyos de los republicanos y de los comuns --incluidos en Unidas Podemos-- a las resoluciones aprobadas el jueves en el Debate de Política General que el Gobierno central en funciones ya ha anunciado que impugnará.

"¿Podemos gobernar con fuerzas que cuando se plantea al Parlament la votación de la salida de la Guardia Civil de Catalunya no votan en contra? ¿O que se dediquen a erosionar la separación de poderes y promueven votaciones parlamentarias que pretenden desvirtuar las decisiones del poder judicial? Creo que no", ha cuestionado primero en referencia a los comuns, que se abstuvieron en la resolución de la Guardia Civil, y segundo en relación a ERC.

LA SENTENCIA

Iceta ha tachado al Govern que lideran el presidente, Quim Torra, y el vicepresidente, Pere Aragonès, de inestable y desnortado, y ha recordado que centra su actuación en una respuesta política a la sentencia del Tribunal Supremo contra los impulsores del 1-O, pero "ahora mismo, nadie sabe en qué consistirá".

Ha lamentado que el Ejecutivo catalán no es "coherente entre la actuación concreta del Govern y las proclamas independentistas y la desobediencia que hacen de tanto en tanto".

Por eso, ha dado la respuesta de los socialistas a esa sentencia defiende acatar respetando la separación de poderes, así como asumir que las sentencias generan opiniones diversas y que la libertad de reunión y manifestación amparan la expresión publica de estas opiniones, "con el civismo y la tolerancia que deben caracterizar a la sociedad catalana".

"Por el debido respeto a la separación de poderes, rechazamos cualquier intento de enfrentar la legitimidad de las resoluciones judiciales con el carácter representativo de las instituciones, que tiene que representarnos a todos", ha subrayado, y ha recordado que la sentencia se puede recurrir en el Constitucional y en el Tribunal Superior de Derechos Humanos.

AMNISTÍA

Ha advertido de que ve "erróneo e irresponsable generar falsas expectativas sobre una eventual solicitud de amnistía porque no se corresponde a la realidad política del país", por parte de los dirigentes independentistas encausados por impulsar el 1-O, en caso de sentencia condenatoria.

Ha recordado las detenciones de miembros de CDR y la bronca generada el jueves a tenor de esas detenciones en el Parlament, y ha criticado a Cs por "azuzar el conflicto" y a los independentistas porque considera que no se separaron con claridad de la violencia.

"No se puede minimizar la gravedad de las acusaciones. No es aceptable promover la desobediencia a la legalidad democrática. No hay democracia sin legalidad", ha zanjado y ha añadido que ninguna idea se puede defender con violencia.