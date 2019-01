Iceta ve "barbaridad" el gasto de Torra en viajes para "mantener la ficción"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha calificado de "barbaridad" e "inutilidad absoluta" los gastos del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en viajes al extranjero para visitar a "organismos fantasmagóricos" y para mantener "la ficción del consejo de la república en Bruselas".

Según ha informado la Cadena Ser, Torra ha realizado como presidente nueve viajes al extranjero en ocho meses de mandato, por valor de 120.000 euros de dinero público.

En una rueda de prensa, el líder socialista ha tachado de "barbaridad" estas cifras de gasto, pero ha considerado que se trata de la "consecuencia lógica de mantener la ficción del consejo de la república en Bruselas".

A su juicio, estos viajes son de una "inutilidad absoluta, porque son un gasto que no se traduce nunca en mejoras de servicios públicos" y se "están utilizando recursos económicos, que ponemos todos con nuestros impuestos, en cuestiones que no revierten en ningún interés público para el conjunto de ciudadanía".

Por ello, ha reclamado que "cese este gasto absurdo, más aún en un mundo donde los medios electrónicos permiten mantener un contacto sin que haya gasto", ha sugerido Iceta, que hoy mismo ha presentado la edición digital de la histórica revista "Endavant!", que edita el PSC con noticias sobre el partido, pero también de actualidad.

Iceta ha avanzado que el PSC impulsará iniciativas en comisiones, en el pleno y por escrito para saber el volumen de recursos públicos dirigidos a esta "ficción" mantenida por Torra y que "erosiona las instituciones de todos en beneficio de iniciativas privadas que solo responden a la voluntad del independentismo".

"No hace falta que lo diga ningún mosso d'Esquadra: es evidente que no estamos en ninguna república, que no conseguimos la independencia y que no hay que gastar ni un céntimo en reuniones de organismos fantasmagóricos", ha advertido.

Y es que "una cosa es la promoción económica y comercial de Cataluña en el exterior y otra el malgasto absurdo de recursos públicos", ha dicho Iceta.