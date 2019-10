Iceta sobre la crisis catalán: "He fracasado. Yo no quería que esto llegara a los tribunales"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este jueves que no quería que el conflicto catalán terminara en los tribunales: "Yo he fracasado. Del todo. Yo quería una solución y no quería que todo esto terminara en los tribunales".

Así se ha expresado el líder socialista en una entrevista en Ser Cataluña recogida por Europa Press, en la que además ha avisado de que él advirtió al independentismo de que "el camino de la ilegalidad solo lleva al desastre".

Sobre la exhumación del dictador Francisco Franco, ha asegurado que el franquismo terminó hace tiempo pero que "seguro que queda alguna reminiscencia", y ha criticado a aquellos que les reprochan a los socialistas realizar la exhumación poco antes de las elecciones generales.

Preguntado por el reproche explícito del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de que no era el día para hacerlo, Iceta ha respondido: "¿No era el día porque no era su cumpleaños? ¿Quería un día especial?", y ha asegurado que el PSOE era el primero que quería llevar a cabo le exhumación lo antes posible.

CONDENA DE TORRA

Sobre si cree que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha condenado o no los altercados de la semana pasada en Cataluña en protesta por la sentencia del 1-O, Iceta ha aseverado: "Tal y como le pedíamos, no lo ha condenado. Pero lo que me preocupa es que Torra no diga 'violentos fuera'.

También ha criticado las declaraciones del líder de Cs, Albert Rivera, cuando dijo que quería ser presidente para poner a manifestantes en la cárcel: "¿Qué se ha pensado, que es el 'sheriff' de alguien? Quien lo debe decidir son los jueces".

Preguntado sobre qué piensa de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no haya cogido las llamadas de Torra, ha sentenciado: "No hay diálogo porque el Govern aún no ha dicho 'no cometeremos otra vez los errores de la unilateralidad".