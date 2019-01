Iceta pide cohesión al PSOE y que no haya "ruiditos" que debiliten a Sánchez

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido hoy a los barones del PSOE "inteligencia y lealtad" hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien "necesita cohesión alrededor de su proyecto y liderazgo y, a ser posible, que no haya ruiditos que debiliten su posición".

Así se ha expresado el líder de los socialistas catalanes en declaraciones a RAC1, en relación a que la Asamblea de Extremadura aprobara, con el apoyo del PSOE, Cs y PP, reclamar la suspensión del autogobierno catalán mediante la aplicación del artículo 155.

Iceta, que ha celebrado tener una "coincidencia política y estratégica" con el Gobierno, ha reiterado que no se dan las condiciones para la aplicación del 155 en Cataluña y ha dicho que no ha conocido a ningún dirigente socialista que señale que no debe mantenerse un "diálogo dentro de la ley" con la Generalitat.

Asimismo, ha denominado "bucoconstitucionalistas", cambiando la recurrente denominación de "constitucionalistas", a los partidos que "se llenan la boca de una cosa que no es la Constitución".

Por otro lado, sobre las últimas detenciones en Girona de dos alcaldes y activistas de los CDR, Iceta ha sugerido que "la Policía Nacional no fue la primera opción del juez (para hacer las identificaciones). El juez de primera instancia se dirigió a los Mossos d'Esquadra, pero dijeron que no estaban en condiciones de identificar. Es lo que a mí me llega", ha afirmado, si bien al final de la entrevista ha querido rectificar esta afirmación.

"Pido disculpas si desde el desconocimiento he dado una información que no era cierta y rápidamente se debe rectificar. Y si los Mossos no fueron requeridos a hacer nada, no fueron requeridos a hacer nada", ha zanjado Iceta.