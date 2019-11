Iceta emplaza a Torra a "decir que no es cierto" que esté vinculado al plan de los CDR

"No puede ser que alguien te vincule, siendo cierto o falso que no lo sabemos, con actividades absolutamente condenables y no levantar el dedo y decir que eso no es cierto; o que es cierto y me hago responsable", ha dicho en una conversación con el presidente del Senado, Manuel Cruz, en un acto de campaña.

El miércoles trascendió la declaración ante el juez de Ferran Jolis, uno de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por presunto terrorismo en la Audiencia Nacional, en la que aseguraba que detrás del plan para ocupar el Parlament estaba Torra "para echar pa'lante lo de la independencia".