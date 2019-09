Iceta pide evitar el "enfrentamiento institucional" y llama a la serenidad

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha pedido que se evite el "enfrentamiento institucional" entre el Parlament y el poder judicial por la prisión provisional decretada para los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos el lunes, y ha llamado a la "serenidad".

"Queremos manifestar nuestro rechazo al enfrentamiento institucional, un enfrentamiento que supondría no respetar la separación de poderes y el intento por parte de unos grupos parlamentarios de enfrentar la legitimidad del Parlament con la legitimidad del poder judicial", ha expuesto en rueda de prensa.

El líder del grupo PSC-Units ha lamentado el "espectáculo lamentable" que se ha vivido en el hemiciclo al término del Debate de Política General, que ha finalizado con una tensa bronca entre diputados independentistas y la bancada de Ciudadanos.

"En este clima complejo queremos hacer un llamamiento a la serenidad, al respeto a las personas, a las ideas, a las instituciones y a la legalidad. También a los procedimientos judiciales en curso", ha subrayado Iceta.

El origen de la disputa ha sido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de decretar prisión provisional para estos siete miembros de los CDR, a quienes la Fiscalía acusa de ultimar acciones terroristas de cara al próximo aniversario del 1-O.

El socialista ha subrayado que "ninguna decisión judicial que no sea una sentencia vulnera la presunción de inocencia de una persona", por lo que ha pedido confianza en el sistema judicial español, que es "garantista", para esclarecer si son o no ciertas los hechos investigados, que ha recalcado que son "graves" y no hay que "minimizarlos".