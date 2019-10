Iceta da las gracias a Buch por estar "a la altura de su responsabilidad"

El líder del PSC, Miquel Iceta, se ha comprometido a combatir "la violencia y el victimismo" de parte del independentismo porque "no es un derecho quemar contenedores", y ha agradecido al conseller de Interior, Miquel Buch, que esté "a la altura de su responsabilidad", a diferencia del president, Quim Torra.

"Gracias Gobierno de España y también gracias conseller de Interior porque hay quien está a la altura de su responsabilidad y quien no sabe siquiera cuál es su responsabilidad. Tenemos un presidente de Cataluña que no está a la altura de su responsabilidad: se llama Quim Torra", ha exclamado.

Ha sido durante un mitin en el Cubic de Viladecans (Barcelona), donde el gran protagonista ha sido el presidente en funciones, Pedro Sánchez.

Iceta, que ha dado el paso a Sánchez, ha asumido un papel principal en el último mitin de precampaña del PSC por la ausencia de su cabeza de lista por Barcelona, Meritxell Batet, ya que la presidenta del Congreso debe guardar reposo durante unos días por prescripción médica.

El líder del PSC ha deplorado que en Cataluña haya quien "no respeta las ideas de quienes piensan diferente", y ha subrayado: "No nos vengan con milongas, no es un derecho quemar contenedores; no es un derecho agredir a la policía; no es un derecho impedir que se apague un fuego; no es un derecho quemar un coche; no es un derecho intentar bloquear una estación o un aeropuerto".

"Así no se hace una sociedad", ha subrayado Iceta, que ha recalcado que "las calles no serán de unos u otros, sino de todos" y ha reclamado a Torra que abandone su cargo si no está dispuesto a dar un giro completo a su estrategia de confrontación.