Iceta cree que el independentismo propone a Jordi Sànchez para "esconder la falta de acuerdo"

En declaraciones a los medios en la sede barcelonesa del PSC, ha destacado que "todos saben que la candidatura de Sànchez no prosperará pero la mantienen para tapar que hay ausencia de acuerdo sobre quién debe ser el candidato efectivo".

"Se está utilizando la figura de Jordi Sànchez para intentar que no se vea la verdad, que es que entre los independentistas no hay acuerdo", ha insistido, recordando que hasta que se pongan de acuerdo no se podrá levantar el artículo 155 de la Constitución.

Iceta considera una "paradoja" que el independentismo no esté haciendo todo lo posible precisamente para acabar con el 155 que tanto han criticado, y no comprende que se proponga a un candidato que no puede ejercer con plenitud sus funciones, como es el caso de Sànchez.

PLENO DE INVESTIDURA

También ha recordado que el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha suspendido dos veces el pleno de investidura --el primero con Carles Puigdemont como candidato y el segundo con Jordi Sànchez--, y ha calificado la situación de bloqueo de "inaceptable".

Sobre que Torrent haya convocado para el lunes a la Mesa y a la Junta de Portavoces, ha dicho que no le consta que sea para abordar por tercera vez un pleno de investidura y que debe tratar el pleno solicitado por Cs para abordar el bloqueo institucional y la reforma de la Ley de la Presidencia que quiere hacer JxCat para permitir investiduras a distancia, entre otras cuestiones.