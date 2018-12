Iceta no ve motivo para aplicar el 155 de nuevo ni intervenir los Mossos y pide al Govern que garantice la seguridad

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha defendido que el Gobierno "recuerde a la Generalitat sus obligaciones" a la hora de garantizar la seguridad ciudadana, a través de las cartas que varios ministros han remitido a cargos del Govern reclamando explicaciones después de que los Mossos d'Esquadra no actuaran ante protestas de los CDR.

Preguntado por si ve motivo para aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución en Cataluña ha dicho que no, y ha añadido que tampoco ve la necesidad de intervenir el cuerpo de los Mossos d'Esquadra.

En una entrevista este martes en TV3 recogida por Europa Press, ha subrayado: "Si por la razón que sea el Govern de Cataluña le dice a los Mossos 'no actúes' y eso perjudica a los derechos y libertades de la gente, el Gobierno de España tiene que decir primero 'escucha, que en esto no te has puesto' y si finalmente no se acaba poniendo el Govern de Cataluña, lo tendría que hacer el Gobierno de España".

Preguntado por si cree que los Mossos recibieron órdenes políticas de no actuar ante el corte de carreteras de los CDR este fin de semana, ha dicho que sí, y lo ha justificado por la "secuencia" de hechos que se han producido.

"Estoy convencido de que lo que pasó en Terrassa y Girona, por las razones que sea, aconsejó a la dirección política de los Mossos d'Esquadra que no intervinieran", ha opinado.

Además, se ha preguntado si la policía hubiera intervenido en el corte de carreteras si hubiera sido Vox quien hubiera llevado a cabo la acción.

Ha dicho que las cartas de los ministros eran necesarias y prudentes, y ha defendido que la política "cuanto más clara y más transparente, mejor", ya que la Generalitat puede así explicarse.

MOSSOS D'ESQUADRA

Iceta ha afirmado que el Gobierno no pone en duda la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra, que en su opinión ha quedado demostrada muchas veces, sino que "no se fía mucho, por las cosas que ve, del Govern".

Ha considerado que la solución no es trasladar a los cuerpos de seguridad del Estado a Cataluña, ya que para eso están los Mossos: "Lo que necesitamos es un Govern que garantice que algunas de las actividades de algunos grupos radicales no perturben los derechos y libertades" de los catalanes.

CONSEJO DE MINISTROS

Iceta ha explicado que el Consejo de Ministros se celebrará en Barcelona el 21 de diciembre a pesar de las movilizaciones que están previstas, y ha confiado en que los Mossos sabrán garantizar la seguridad, ya que lo contrario "sería una pésima noticia" y mandaría al extranjero el mensaje de que no es una ciudad segura.

Sobre la posibilidad de que Sánchez y Torra se reúnan, ha dicho que si el presidente catalán se niega "es responsabilidad suya", pero consideraría extraño que no quisiera encontrarse con Sánchez y ha sostenido que algunos parecen echar de menos al expresidente Mariano Rajoy.