Iceta: Habrá investidura de Sánchez aunque no cuente con el apoyo de ERC

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado hoy que habrá investidura de Pedro Sánchez como presidente, aunque se desconozca si va a contar con el apoyo de ERC, ya que la estabilidad del futuro Gobierno "no puede depender" de los independentistas catalanes "porque no están en condiciones de darla", ha agregado.

Según ha declarado Iceta esta noche en el programa "El objetivo" de la Sexta Televisión, "la estabilidad del Gobierno no puede depender de quien no es capaz de proporcionarla y en estos momentos el independentismo no es capaz de proporcionar una estabilidad".

Así mismo, ha considerado que "la estabilidad del Gobierno no puede depender de ellos porque no están en condición de darla".

Iceta, además, ha afirmado que si el presidente de ERC y candidato a las elecciones europeas, Oriol Junqueras, está en prisión "es porque lo decidió un juez" y no "por una responsabilidad del Partido Socialista", como ha señalado el líder independentista en unas declaraciones efectuadas desde la cárcel.

El primer secretario del PSC ha manifestado que su partido defiende "la Constitución y si una Comunidad Autónoma se salta la ley, hay una previsión legal que está en el 155 de que el Gobierno de España puede pedir al Senado su aplicación".

"La Constitución es entera, del primer artículo al último, y en una democracia hay que cumplir con las leyes, que se pueden reformar a través de los mecanismos y mayorías necesarias", ha apuntado Iceta, quien ha añadido que "si alguien espera que el PSOE deje" la Carta Magna "en suspenso es que no nos conoce".

Ha afirmado, además, que siempre van a "defender el diálogo dentro de la ley, con independencia de lo que haga" el resto, y que "el hecho de que hayan vetado" su nombramiento como senador por la Comunidad Autónoma para poder presidir la Cámara Alta no alterará su voluntad de dialogo.