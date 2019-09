Iceta "ve erróneo e irresponsable generar falsas expectativas" sobre una eventual amnistía

Lo ha dicho en su intervención para explicar el informe político del PSC en el Consell Nacional del partido en la que ha recordado las detenciones de miembros de CDR y la bronca generada el jueves a tenor de esas detenciones en el Parlament, y en la que ha criticado a Cs por "azuzar el conflicto" y a los independentistas porque considera que no se separaron con claridad de la violencia.

"No se puede minimizar la gravedad de las acusaciones. No es aceptable promover la desobediencia a la legalidad democrática. No hay democracia sin legalidad", ha zanjado, y ha añadido que ninguna idea se puede defender con violencia.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)