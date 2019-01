Iceta: presupuestos tendrán "otro gran argumento" para apoyo de ERC y PDeCAT

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha avanzado hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pondrá sobre la mesa "otro gran argumento" para lograr el apoyo de los partidos independentistas a unos presupuestos generales del Estado en los que Cataluña "será tratada con justicia" en inversiones.

Así lo ha afirmado Iceta en una intervención abierta a los medios durante la reunión del grupo parlamentario del PSC-Units per Avançar en la cámara catalana, justo un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzara en una entrevista con Efe que el Ejecutivo aprobará el próximo viernes el proyecto de ley de presupuestos para este año.

"Por primera vez después de mucho tiempo, Cataluña será tratada con justicia en lo referente a nivel de inversión pública del Estado. Estamos defendiendo unos presupuestos de los que sabemos muchas cosas, pero aún no todas. Y es lógico que sea así porque el proyecto de PGE será aprobado por el Consejo de Ministros del viernes", ha recordado.

Por lo tanto, ha añadido, "con una sonrisa y optimismo, os digo que todavía tendremos otro gran argumento a favor de la aprobación de los presupuestos", ha sugerido Iceta, que no ha querido concretar más acerca de esa novedad respecto a Cataluña.

El líder socialista ha defendido la bondad de esos presupuestos "no solo porque Cataluña tendrá más recursos o será tratada con justicia en inversión pública, sino sobre todo porque será la primera vez en demasiados años que tendremos presupuestos que reviertan recortes y la lógica de la austeridad".

Iceta, que ha hecho un "llamamiento" a "no resignarse a que este año sea también un año perdido", ha considerado necesario tanto "una buena acción de gobierno" como que haya unos "buenos presupuestos", con "más recursos y más margen financiero", algo que a su juicio puede lograrse "en colaboración" con el Gobierno.

"Pronto sabremos si la Generalitat prioriza el interés de Cataluña por encima del interés partidista. Si favorecen o hacen imposible la aprobación de unos presupuestos que son buenos para los catalanes", ha advertido.

En este sentido, ha insistido en su mensaje de que si el independentismo "renuncia a mejorar el margen financiero de la Generalitat haciendo imposible los presupuestos", el PSC "no podrá negociar un apoyo a los presupuestos de la Generalitat".

A pesar de apuntar que "un intercambio de apoyos sería democráticamente impecable", ha recalcado que los socialistas no lo plantean de esa manera.

"Se intenta decir que eso es un intercambio de votos. No. Si tú no haces lo que estás obligado a hacer para ampliar tu margen, no me vengas después a buscar a mí para que te saque las castañas del fuego. Si el propio Govern decidiera lesionar los intereses del país, sus instituciones y de los catalanes, impidiendo la mejora del margen financiero, que no nos vengan a buscar después", ha dicho.

Iceta ha reconocido por otro lado que el acto que este sábado celebrará Sánchez en Barcelona para abrir la precampaña electoral de municipales y europeas "no es casual", dado que "aquí hay la posibilidad de que se puedan producir apoyos que favorezcan la aprobación de los presupuestos".

Un acto que, en todo caso, servirá además para que el PSOE y el PSC "hagan piña alrededor de Jaume Collboni" como alcaldable por Barcelona, mandando así un mensaje "a los que dudan" de que fuera éste finalmente el candidato socialista.

Pero Iceta ha recordado también al independentismo que debe elegir entre el "diálogo" del PSOE o el "155 perpetuo y permanente" de PP, Cs y Vox; entre si "sigue el Gobierno progresista, socialista y dialogante", ha añadido, o llega "una alternativa no solo será regresiva, sino que es la negación de la política y volver a los peores momentos de los últimos años".

Y ha lanzado un aviso directo a los líderes de esos tres partidos: "Abascal, Rivera y Casado: el 155 no dice que está prohibido defender la independencia, no dice eso. Los que se llenan tanto la boca de querer a la Constitución, lo mínimo que podríamos pedirles es que se la lean", ha aseverado.