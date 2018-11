Iceta no ve rebelión ni sedición y visitaría a presos si no liderara el PSC

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado hoy que no cree que los dirigentes independentistas encausados hayan cometido delitos de sedición ni de rebelión, y ha admitido que les visitaría en la cárcel si él dejara de liderar a su partido o si no trascendiera públicamente.

En declaraciones a Rac1, ha reiterado que ahora no irá a ver a los dirigentes encarcelados, tanto por ser primer secretario del PSC y tener "determinas obligaciones", como por el hecho de que el independentismo utilizaría esa visita para decir que los socialistas "finalmente "nos plegamos a sus exigencias".

Del mismo modo que Cs y PP -ha continuado- le acusarían de haber ido a "negociar los indultos".

Iceta ha reconocido, no obstante, que "si hubiera manera de que no se supiera" o si él dejara de ser líder del PSC, "seguramente iría a verlos". "¿Por qué no?", ha apuntado.

De hecho, ha recordado que diversos dirigentes de su partido ya han visitado a los presos, los últimos de ellos los alcaldes Antoni Poveda y Antonio Balmón, e incluso ha sugerido que "han ido más socialistas de los que han salido" publicados en los medios.

Iceta ha lamentado que "algo que condiciona mucho las cosas es que el independentismo nos está diciendo que debemos ser solidarios con los presos, pero eso tiene unas connotaciones añadidas, porque creen que no han hecho nada mal, que no deberían ser juzgados o que tienen que ser absueltos", ha subrayado.