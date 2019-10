Iceta rechaza apoyar la moción de Roldán por "propagandística" y "oportunista"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha dicho a Cs que no apoyará la moción de censura de Lorena Roldán, a la que ha llamado "fracasada", porque "los números no dan" y se trata de una "operación propagandística" y "oportunista" que solo busca revertir las malas expectativas electorales de los naranjas para el 10N.

En su intervención en el debate de la moción de censura de Cs contra el presidente catalán, Quim Torra, Iceta ha replicado con un tono contundente a las constantes apelaciones de la candidata alternativa a la Generalitat, que le había pedido en numerosas ocasiones que cambie la abstención por un "sí" en la votación que tendrá lugar este lunes en la cámara catalana.

"Algunos esforzados propagandistas de su moción, de su grupo -Cs- y también del PPC han llegado a decir que hoy elegimos entre Torra y libertad, entre Torra y convivencia o entre Torra y concordia. Mire, eso no es cierto. Es un error considerar que solo son demócratas o que solo defienden la convivencia y la concordia quienes piensan como ustedes. Perdonen, es un planteamiento totalitario", ha dicho.

El líder de los socialistas catalanes ha subrayado que, aunque el PSC votara a favor de la moción de Cs, esta no prosperaría porque la CUP y los comunes votarán en contra.

Por este motivo, ha exigido a Roldán que no "engañe" a los ciudadanos con "falsas maniobras y piromusicales": "No puede engañar a la gente. Si hoy nosotros le damos los votos para su moción, será igualmente fracasada. Y entonces nos asociarán a su fracaso. No, gracias", ha subrayado.

Asimismo, Iceta ha deplorado que Ciudadanos les pidan que rompan sus acuerdos municipales con partidos independentistas, cuando son precisamente esos pactos los que han evitado que ayuntamientos y entes supramunicipales estén controlados solo por independentistas.

"Hay temas que son de política, y otros que tienen que ver con la aritmética, una cosa que normalmente se aprende antes en la escuela que las cuestiones que tienen que ver con la política. Si les hubiéramos hecho caso a ustedes, a día de hoy el alcalde de Barcelona sería independentista y el presidente de la Diputación de Barcelona sería independentista. A ver si aprenden a contar, ¡con los deditos!", ha exclamado.

Iceta se ha mostrado especialmente molesto por que Roldán haya sostenido que el PSC deberá demostrar con la votación de este lunes "si está con los constitucionalistas" o si opta por ser "cómplice" de Torra y del "separatismo".

"Lecciones que las dé quien pueda darlas. Y a nosotros no sé si ustedes pueden darnos muchas lecciones. ¿Qué hubieran dicho ustedes si yo hubiera ido a la vía catalana en 2013?", ha continuado Iceta, en alusión de una fotografía que se hizo pública de la líder naranja participando en una manifestación independentista con motivo de la Diada del mencionado año.

El líder del PSC ha subrayado que, tras más de 40 años de historia, "no será la votación en una moción oportunista" donde el PSC demuestre "una u otra cosa". "Sean un poco más modestos", ha reprochado.

Y ha recriminado a Roldán que acuse a los socialistas de "connivencia con los violentos" cuando han sido "víctimas de la intolerancia" y, en el pasado, han visto como el terrorismo asesinaba a algunos de sus compañeros.

"¡No se atrevan a imputar al PSC cualquier tipo de complicidad, comprensión o tolerancia con los que practican la violencia de la que hemos sido víctimas!", ha resuelto.