Iceta recuerda a Aragonès que los PGE no son un cheque en blanco e incluyen recursos para Cataluña

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha reprochado este lunes al vicepresidente del Govern, Pere Agaronès, que afirme que no que darán un cheque en blanco para respaldar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que los las cuentas "son números con compromisos cuantificados" y contienen más recursos para Cataluña.

"Encontramos absurdo que se nieguen a la aprobación de unos presupuestos que mejoran la vida de los catalanes, y un error político de gran calado", ha sostenido durante una rueda de prensa en la que ha repasado algunas de las partidas que contiene el proyecto de cuentas públicas.

El primer secretario socialista ha añadido al hecho de que el Govern "no permita la llegada de más recursos a Cataluña y la mejora de la calidad de vida de los catalanes", la derivada que podría suponer en el Estado que el Gobierno no sacara adelante el proyecto de finanzas públicas.

Ha subrayado que en el Estado se están configurando dos escenarios: "Uno con un Gobierno progresista, socialista y con voluntad de diálogo; y otro con las tres derechas que solo proponen un 155 perpetuo".

"Creo que ante esto, los partidos catalanes se tienen que definir claramente. Que apuesten por las tres derechas me parece de aurora boreal", ha lamentado.

Si bien, el líder socialista hace una lectura en positivo sobre que el vicepresidente del Govern hable de cheques en blanco cuando se refiere a los PGE: "Cuando uno dice que no darán un cheque en blanco, está diciendo que no lo aprobará a cambio de nada. Puede que quiera indicar una voluntad de negociación".

Iceta se ha referido a la diversas voces que, desde el independentismo, se han posicionado a favor de dar respaldo a los PGE y ha concluido: "Es un debate que no damos por cerrado".

LOS VIAJES DE TORRA

En respuesta a los periodistas, el dirigente socialista ha tachado de "barbaridad" que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, haya gastado 120.000 euros en viajes en sus seis meses desde que asumió la presidencia del Govern, algo que contrasta con su antecesor, Carles Puigdemont, que gastó 9.000 euros públicos, según publica la Ser Cataluña.

Con todo, ha asumido que es una "consecuencia lógica de mantener la fantasía de un gobierno de la república en Bruselas, aunque es de una inutilidad absoluta porque no se traduce en ningún caso en mejoras para la ciudadanía".

Ha insistido en que Torra está gastando dinero público en beneficio de iniciativas privadas como el Consell per la República, que asegura que solo responden "a la voluntad del independentismo de hacer ver" que están en una república, y ha recordado que la tecnología permite las reuniones a distancia.

"No hace falta que lo diga un mosso. Es evidente que no hay república, que no somos independientes y que no hay que gastar ni un euro en organismos fantasmagóricos", ha dicho y ha recordado que los socialistas defienden la acción exterior del Govern para la promoción económica la defensa de los intereses de Cataluña.

Durante la rueda de prensa, el líder de los socialistas catalanes ha presentado la edición digital de la revista de los socialistas 'Endavant!' --endavant.info-- que ha recordado que data de 1945 y que en la web incluirá noticias del partido, pero también sobre política, política europea, economía y cultura.