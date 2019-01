Iceta recuerda a Cs que el 155 sirve para restaurar la ley y no para "acabar con el independentismo"

En una rueda de prensa ha replicado de este modo al secretario general de Cs, José Manuel Villegas, que este mismo lunes ha apostado por la aplicación "indefinida" del artículo 155 en Cataluña, al menos hasta que el independentismo asuma que pueden defender sus ideas con respeto al marco legal.

El líder de los socialistas catalanes ha explicado que el 155 está reservado para esas situaciones excepcionales en las que se produce "esa quiebra de la legalidad" en una comunidad autónoma, algo que, en Catalunya, considera que ahora no ha pasado.

Iceta ha ironizado calificando la propuesta de Cs de "155 perpetuo" y ha recordado que su aplicación en 2017 se produjo tras la aprobación de la leyes de desconexión, la celebración de un referéndum y la proclamación de la independencia, que el primer secretario del PSC considera ilegales.

Ha recordado que, tras aquellos hechos y conforme a lo que estipula el 155, el Gobierno realizó dos requerimientos previos para que el Govern "pudiera decidir restituir la legalidad" en Catalunya y, al no hacerlo, se solicitó al Senado la aplicación especificando cómo se pretendía llevar a cabo.

Ha lamentado que desde Cs se afirme que el 155 no consiguió su cometido, y ha subrayado que su cometido no era "acabar con la independencia, no era para que los independentistas cayeran derrotados".

Iceta cree que ahora no se dan las circunstancias de 2017 y reprocha a Cs PP y "a sus compañeros de viaje de Vox que no acepten "que en Catalunya haya dos millones de personas que votaron a favor de los independentistas".

Asimismo ha pedido a los independentistas acostumbrarse a que haya "una mayoría que apoyo a partidos que no quieren la independencia" y ha buscar mecanismo para la convivencia de los que defienden unas y otras ideas.