Iceta pide recuperar "espíritu unitario" de Diada y diálogo "sin condiciones"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha pedido hoy recuperar el "espíritu unitario" de la Diada Nacional de Catalunya y "superar divisiones" para así encontrar un camino que permita avanzar en el autogobierno y la mejora de la financiación, y ha pedido que no se pongan "condiciones" que "impidan" el diálogo.

En declaraciones a los medios tras encabezar la delegación de su partido en la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova, Iceta ha mostrado su "compromiso" con el autogobierno y con Cataluña.

El dirigente ha reclamado una "reflexión sobre la necesidad de superar las divisiones y encontrar un camino que permita avanzar en el autogobierno y la financiación a través de amplias mayorías", y ha hecho un "llamamiento al respeto de todas las ideas y la recuperación de un espíritu unitario de una Diada que es de todos, pero sobre todo la tenemos que hacer de todos".

Preguntado sobre si la situación de los dirigentes encarcelados puede ser un obstáculo para el diálogo entre Generalitat y Gobierno, Iceta ha dicho que "nada debe impedir el diálogo" y ha exigido el máximo esfuerzo para el "reencuentro de los catalanes alrededor de objetivos nacionales compartidos".

Además, ha recordado que "en el Estado de derecho y la separación de poderes no se puede pedir a un Gobierno que ponga o no a una persona en libertad, es una decisión que debe tomar el poder judicial". "Pediría que no se pongan condiciones que hagan imposible el diálogo", ha insistido.

Tras asistir ayer al acto institucional de la Diada en el Parlament, pero no así al que organizó el Govern de la Generalitat, Iceta ha lamentado que este acto no sea una cita en la que "todos los catalanes se puedan sentir llamados a participar".

Y ha reclamado al presidente catalán, Quim Torra, que de manera "urgente" construya un "espacio de diálogo con todos los partidos", como propuso el PSC y aceptó el propio Torra. "Que se ponga manos a la obra desde ya", ha aseverado.

Por último, sobre el hecho de que en el monumento de Casanova no haya hoy una bandera estelada en lo alto, a diferencia de años anteriores, Iceta ha admitido que se ha "fijado" en ello y considera "lo normal que los actos institucionales deban estar presididos por símbolos institucionales".